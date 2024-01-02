Yeniden Refah Partisi'nden 'yerel seçim' çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlere ilişkin mesajında, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan ikileminde Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik. Artık bu seçim, yerel seçim. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Hükümet seçmeyeceğiz. İç politikanın, dış politikanın, ekonominin gidişatını belirlemeyeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi.

Partisinin Yozgat İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tavır belirlediklerini ifade etti.

Kılıç, 31 Mart'ta yerel seçim yapılacağını, cumhurbaşkanı ve hükümetin seçilmeyeceğini anlatarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'beka meselesidir, terörle mücadele kesintiye uğramasın, Türkiye'nin dış politikasında tutarsızlıklar yaşanmasın' dedik. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ikileminde Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik. Artık bu seçim, yerel seçim. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Hükümet seçmeyeceğiz. İç politikanın, dış politikanın, ekonominin gidişatını belirlemeyeceğiz. Sokakları kim süpürsün, kaldırımları kim onarsın, asfaltı kim atsın, parkı, bahçeyi kim yapsın, kreşleri, yaşlı bakım merkezlerini, engelli rampalarını kim kullanıma hazırlasın gibi belediyenin yapması gereken işlerle ilgili kararımızı vereceğiz. Bu hizmetlerimizi en iyi görecek olan belediye başkanı adayını belirleyip seçeceğiz."

"YOZGAT'TA KENDİ ADAYIMIZLA KATILACAĞIZ"

Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi'nin kendi belediye başkan adayını açıklayacağını aktaran Kılıç, "31 Mart 2024'teki yerel seçim yarışına Yozgat'ta kendi adayımızla katılacağız. Açıkladığımız ilçeler var, diğer ilçelerimizde de yine bu yarışa kendi adaylarımızla katılacağız. Yozgat'ta merkez dahil 14 belediyede Yeniden Refah Partili adaylar, Yeniden Refah Partisi logosuyla yarışa katılacak. Sizlerden arzumuz, isteğimiz, adaylarımıza sahip çıkmanız, partimize sahip çıkmanız, Yeniden Refah Partisini bir iktidar alternatifi olarak büyütmenizdir" ifadesini kullandı.

İTTİFAK İÇİN 'DESTEK' ŞARTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamada, partisi ile AKP heyetinin yerel seçimlerde işbirliği için ön görüşme yaptıklarını söylemişti.

İşbirliğinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olacağını ifade ettiklerini belirten Kılıç, "Belediye başkanlığı için destek bekleyenlerin, belediye başkanlığı için destek vermeyi kabullenerek, benimseyerek bu görüşmelere devam etmeleri gerektiğini idrak etmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.