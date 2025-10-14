Yeniden Refah Partisi'nin 5 ilçe başkanı istifa etti: "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok"

Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat'taki 5 ilçe başkanı partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Partinin Çekerek İlçe Başkanı Hacı Osman Bakır, yaptığı açıklamada, uzun süredir teşkilatlar arasında iletişim ve karar süreçlerinde istişare eksikliği gibi nedenlerle istifalarını genel merkeze gönderdiklerini bildirdi.

Bakır, kendisiyle birlikte Aydıncık İlçe Başkanı Mehmet Ali Çekiç, Saraykent İlçe Başkanı Nihat Boyraz, Kadışehri İlçe Başkanı Cihan Güler ve Çayıralan İlçe Başkanı Muhammed Enes Erdoğan’ın da istifa ettiklerini aktardı.

"İKİ YILDIR BİZİMLE İLGİLENEN YOK"

Yaşanan sürecin artık sürdürülemez hale geldiğini ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

“İki yıldır bizimle ilgilenen yok. Gelip de bize necisin, neler yapıyorsunuz diyen yok. Kongre olacağı zaman 'Şu kadar adam getir' diyorlar ama onun dışında hatırımızı soran olmuyor. Biz kaç kere il teşkilatını, Yozgat Belediye Başkanını ziyaret ettik. Bizi bir kez bile ziyarete gelen olmadı. İlgi alaka görmediğiniz yerde siyaset yapmanın da anlamı yok."

Çayıralan İlçe Başkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa kararını duyurarak, "İl Yönetiminden duyduğumuz hicap doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Saraykent İlçe Başkanı Nihat Başkan ise, "Yozgat'ta yalnız kaldık, bize sahip çıkan yok. Başka partiye geçmeyi şu anda düşünmüyoruz" diye konuştu.

YOZGAT BELEDİYESİ'Nİ YENİDEN REFAH PARTİSİ KAZANMIŞTI

31 Mart 2023'te yapılan yerel seçimlerde Yozgat Belediyesi ile Kadışehri Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi kazanmıştı.

Yozgat Belediyesi seçimlerinde Kazım Aslan yüzde 36.32, Kadışehri Belediyesi seçimlerinde ise Davut Karadavut yüzde 44.47 oy oranı ile Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmişlerdi.