Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı gözaltına alındı: Samsun Valiliği'nden açıklama

Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koç'un trafikte yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınması olayının bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Koç hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İlçe başkanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, Fatih Koç'un rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için eve gittiği sırada olayın yaşandığını, sorumluların cezalandırılması için gereken başvuruların yapıldığını ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Toplantıya YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir, YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç, Anahtar Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Cem Çevik ile partililer katıldı.