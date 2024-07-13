Yeniden Refah'ta Doğan Aydal istifası

Kırıkkale'de Yeniden Refah Partili Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Doğan Aydal’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik "Erdoğan Amerika'ya gidecek" sözlerine tepki göstererek partisinden istifa etti.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden aday olarak belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

Şen, partisinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle istifa kararını aldığını belirtti.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Şen, şunları söyledi:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın ‘Erdoğan Anayasayı değiştiremezse başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ sözlerini çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, süreçlerde milliyetçiliğin temel alınması ve milli birlik beraberliğin hat safhada olması gerekirken, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisinde yer alan olumsuz tutum ve hareketler sebebiyle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum.”

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YRP'li Doğan Aydal, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Anayasa değişmezse Erdoğan'ın ABD'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aydal'ın sözleri üzerine programın yorumcularından gazeteci İsmail Saymaz, “Erdoğan ile siyaseten karşı olabiliriz, eleştirebiliriz, ama ne yapıp yapmayacağını bilmeniz gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum” diye konuşmuştu.