Yeniden Refah'tan "ara seçim" açıklaması

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" çağrısına dair soruyu yanıtlayan Kılıç, "Yeniden Refah Partisinin kanaati net: Ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİME EVET"

Kılıç ara seçime dair şunları söyledi: "Anayasa belli. TBMM'de üye tam sayısının yüzde 5’i boşalırsa, yani 30 milletvekilliği boşalırsa ülkede milletvekili ara seçimine gidilmesi gerekiyor. Şu an için boş sandalye sayısı 8. Dolayısıyla aarara seçime gidilebilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi lazım. Bu istifaların da Genel Kurulda oylanıp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak bu şartlar altında ara seçime gidilebiliyor. Zorlama olur diye düşünüyoruz. Anayasadan kaynaklanan bu hakkı zorlayarak kullanmanın siyasete bir şey katmayacağını düşünüyoruz. Ara seçim için Türkiye’yi zorlamak yerine, iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz. Daha stratejik bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin bugünkü ekonomik ve sosyal koşulları erken genel seçimi zorunlu kılmaktadır ama zorlamayla gidilecek bir ara seçim, bugün için Türkiye’nin ihtiyacı değildir. Yeniden Refah Partisinin kanaati net: Ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz."