Yeniden Refah’tan ‘50+1’ açıklaması

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “‘50+1’ ne savunacak ne de karşı çıkacak durumda olmadıklarını” söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘50+1’in kaldırılmasına ilişkin tartışmaya YRP de girdi. Partinin genel başkan yardımcısı Kılıç buna ne karşı çıkacaklarını ne de savunacaklarını söyledi.

Kılıç, bir gazetecinin cumhurbaşkanı seçimindeki 50+1 tartışmasını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, şunları söyledi:

"50+1'i savunacak değiliz, karşı çıkacak da değiliz. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimine 4 yıldan fazla süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Bugün tartışmamız gereken konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçim esası değildir. Eğer ki 50+1 sisteminden duyulan memnuniyetsizlik varsa hazırlamayı düşündükleri Anayasa paketinin içerisinde getirirler, biz de değerlendirmemizi yapar, fikrimizi söyleriz ama Türkiye'nin öncelikli gündemi enflasyondur, ekonomidir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına ilişkin, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Milletvekili seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz" değerlendirmesini yapmıştı. 'Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak' eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik" ddemişti. Cumhur İttifakı'na sahip çıkan Bahçeli, "Bu ittifakın bozulmasına kendi adımıza söylüyorum geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın başlattığı 'yüzde 50+1' tartışmasına değinmiş; Özel, AKP ile anayasa yapmayacaklarını vurgulayarak, Erdoğan ve Bahçeli'ye "Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi" diye seslenmişti.

HEDEP’İN TUTUMU

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bizim için 50+1 demek erkek+erkek demektir. Bu 40+1'e de inse erkek+erkek demektir. Demokratik bir sisteme ihtiyacımız var, Erdoğan'ın oyları düştüğü için Anayasa'da oynama meselesine ihtiyacımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ’NİN TUTUMU

Erdoğan’ın yüzde 50+1 çıkışıyla ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, “Böylesine bir kutuplaşma ile ülkenin yönetilmesi, ekonomik problemlerin çözülmesi mümkün değil” demişti.