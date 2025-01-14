Yeniden Refah’tan istifa edip AKP’ye geçti

31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden Karabük İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Abidin Ertekin, AKP'ye katıldı.

Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılan Abidin Ertekin için AKP Karabük İl Başkanlığı’nda düzenlenen törende, AKP Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AKP rozetini Ertekin’e takarken AKP’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

Abidin Ertekin ise, “AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’in yanı sıra Abidin Ertekin’in yakınları ve AKP Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililerdekatıldı.