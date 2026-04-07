Yeniden Sinematek bu ay var olmanın izlerinin peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü “Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra” temasıyla Elhamra Sahnesi’nde İzmirliler ile buluşuyor.



Programda dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alıyor.

SAVAŞ VE ÖLÜMLE YAŞAMAK

Yönetmenliğini Sepideh Farsi’nin üstlendiği 2025 Fransa, Filistin, İran ortak yapımı belgesel, savaş ve dram türlerindeki Yüreğini Eline Al ve Yürü filmi uluslararası festivallerde gösterildi. Film, 2025'te Chicago Uluslararası Film Festivali’nde ve Atina Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’ne layık görüldü.

Yönetmen Sepideh Farsi’nin Filistinli genç bir fotoğrafçı olan Fatima Hassouna ile yaptığı görüntülü görüşmelerden oluşan film, Gazze’de yaşananları birinci ağızdan bakış ile beyaz perdeye taşıyor. Fatima tanıdıklarının birer birer öldürüldüğü bu koşullarda dünyayı gezmek istediğini dile getirse de nihayetinde Gazze’ye döneceğini söylüyor ve “Memleketimin bana ihtiyacı var” diyor. Film, 12 Nisan Pazar saat 19.00’da gösterilecek.

HAFIZANIN COĞRAFYASINA BİR BAKIŞ

Chris Marker’ın yazıp yönettiği 1982 Fransa yapımı belgesel ve dram türlerindeki Güneşsiz filmi, 1983 Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Yeni Sinema Forumu Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Hafızayı ve görüntünün anlamını sorgulayan film, dünyanın farklı noktalarında kaydedilmiş görüntüleri ve seslendirilen mektupları bir araya getirerek deneysel bir belgesel çalışması ortaya koyuyor. Film, 19 Nisan Pazar saat 19.00’da gösterilecek.

KOLEKTİF BİR OLGUNLUK ÖYKÜSÜ

Yönetmen koltuğunda Sarah Gross’un oturduğu 2025 Almanya, ABD ortak yapımı belgesel film Kum Taneleri, seksenlerindeki iki kadının Margot ve Barbara’nın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

Biri İngiliz diğeri Alman olan bu iki eski dost, zaman içinde değişen politik atmosfere rağmen dostluklarını korumayı başarıyor. Film, 26 Nisan Pazar saat 19.00’da gösterilecek. Gösterimin ardından yönetmenin katılımıyla söyleşi yapılacak.

KATMANLAR OLUŞTURMAK

27 Nisan’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi basın odasında saat 11.00’de gerçekleştirilecek “Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikâyeler” adlı atölyenin yürütücülüğünü Sarah Gross üstlenecek. Atölyede katılımcılar Kum Taneleri filminden yola çıkarak dokunsal ve görsel bir alanda yaratıcı bir şekilde deneme yapma şansına sahip olacak ve filmin temalarının kendi hayatlarında nasıl yankı bulduğunu yansıtacak. Etkinlik dili ise İngilizce.