Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nazlı Ilıcak ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.