Yeniden yükselişe geçti: Gram altında son durum ne?

Altının gramı, 2 bin 916 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 925 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 2 bin 916 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankasının (Fed) 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Yurt içinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 seviyesinin destek, 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.