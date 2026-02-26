Yenidoğan bebeği olan aileye silah çeken şüpheli gözaltında
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, basına yansıyan "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli B.V.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yenidoğan bebeği olan bir aileye silah çektiği belirtilen şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basına yansıyan iddialar üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yürütülen incelemeler sonucunda şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan B.V.'nin üzerinden, olayda kullandığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.