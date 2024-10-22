'Yenidoğan çetesi' ardından yeni iddialar: Stent, göz ve anjiyo çeteleri de var!

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi' skandalının ardından yeni iddialar açığa çıkıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, sağlık sistemindeki çetelerin varlığına dair iddialar, her geçen gün daha da güçleniyor.

"Yenidoğan çetesi" skandalının ardından ortaya çıkan yeni bilgiler, sağlık sisteminde yaşanan vahim durumu gözler önüne seriyor. İddialara göre; yaşlılar ve hastalar, gereksiz ameliyatlara zorlanıyor. Özellikle stent ameliyatları ve göz ameliyatları bu durumun en sık görüldüğü alanlar arasında yer alıyor. Bu ameliyatlar sonucu birçok hasta hayatını kaybederken, binlercesi de görme yetisini kaybetmiş durumda.

SAHTE OPERASYONLARLA SGK'Yİ ZARARA UĞRATTILAR

Sektörde çeteleşen grupların binlerce kişiyi gereksiz yere operasyona zorladığı, insanları sağlığından ettiği, yüksek faturalar çıkardığı ve ele geçirilen kimliklerle sahte operasyonlar yapılarak SGK’yi milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

En çok uygulanan yöntemlerin başında; ihtiyacı olmayan hastaların anjiyo gibi kritik ameliyatlara alınması, ücretsiz sağlık kontrolü adı altında ele geçirilen kimliklerle kişilerin yoğun bakımda gösterilmesi, ücretsiz göz muayenesi adı altında kişilere gereksiz tedaviler ve işlemler uygulanması, kimlik bilgileri ile kişilerin diyalizde gösterilmesi, devlet hastanelerinden anlaşılan doktorlar vasıtası ile sevk işlemleri yapılmak suretiyle kişilere yüksek faturalar çıkarılması ve pahalı ilaç satışı gibi konular geldiği belirtildi.

KİMLİK BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

"Yenidoğan çetesi" skandalının ardından özel hastanelerle ilgili ciddi iddialar ortaya atıldı. CİMER ve sosyal medyada bu hastanelere giden kişiler, yaşadıkları olayları bir bir anlatmaya başladı. Bazı hastanelerin pazarlama departmanlarının bu iş için kurulduğu; sivil toplum kuruluşları, fabrikalar ve hatta sokaklardan insan toplayarak "ücretsiz muayene" adı altında kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilere defalarca işlem yaptığı belirtildi.

"STENT ÇETESİ"

Bazı özel hastanelerin ise yaşlı hastaları, büyük operasyonlara soktukları ifade edildi. Yine yapılan açıklamalarda, “Bu işlemlerin başında anjiyo ve stent geliyor. Hastanın bu işleme ihtiyacı olmasa dahi, hastane yönetimi ve doktorlar kendi aralarında anlaşarak, hasta yakınlarına durumun ‘acil’ olduğunu söyleyip apar topar ameliyata alıyorlar. Bu yolla hem SGK’dan hem de hasta yakınından para talep ediyorlar. Hastalar yaşlı olduğu için bu yapılan işlemlerin çoğu da ölüm ile sonuçlanıyor. Bunlara stent çetesi adı veriliyor” ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ KÖR OLDU" İDDİASI

Bazı hastanelerin, "ücretsiz göz muayenesi" adı altında insanları hastanelere çekerek, gereksiz yere birçok tetkikten geçirdiği de diğer iddialar arasında yer alıyor. Kişinin ihtiyacı olmadığı hâlde ameliyata ikna edildiği, birçok kişinin bu operasyonlar sonucunda görme yetisini kaybettiği belirtiliyor. Mağdur kişinin dava açması durumunda ise “Muayene öncesi imzalamış olduğunuz anlaşma gereği, hastanemiz hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir” deniliyor.

GÜNDE 300 KİŞİ GELİYOR

Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan itiraflarda “Hastaneye gelen kişilerin ‘basit sağlık kontrolleri’ yapılıyor ve ücretsiz servisler ile alındıkları yerlere bırakılıyorlar. Siz bunu bir jest olarak görüyorsunuz ancak durum farklı. Hastane, ele geçirdiği kimlik bilgisini defalarca kullanıyor. Hatta sağlık kontrolüne gelen kişiyi, adamın haberi yokken yoğun bakıma bile yatırıyorlar. Yani adam işinde gücünde, diyelim fabrikada ama hastanede yoğun bakımda görülüyor. Kayıtlarda günde bir hastaneye 200-300 kişi geldiği görülüyor” denildi.