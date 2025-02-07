Yenidoğan Çetesi buzdağının görünen kısmı mı: SGK’ye rekor ilaç faturası

Çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan ve SGK üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ‘‘Yenidoğan Çetesi’’ skandalının ardından gözler, hastanelerin bebek doğum ünitelerine çevrildi. SGK, Yenidoğan Çetesi skandalının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM çatısı altında kurulan komisyonun üyelerine bir rapor sundu.

SGK, 2024 yılında hazırladığı raporda, erken doğan bebeklerin solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan ‘surfaktan grubu’ ilaçların dikkat çeken düzeyde yüksek miktarda fatura edildiğini tespit etti. Raporda, 2023 yılında SGK’ye toplam 290 milyon 780 bin 759 TL değerinde 59 bin 197 adet surfaktan grubu ilaç fatura edildiği belirtildi.

ÖZEL AĞIRLIĞI

Erken doğum ile ilişkili ölüm ve hastalıkların ortadan kaldırılması amacıyla kullandırılan ilaçların fatura edildiği hastanelere yönelik tablo da dikkati çekti. Rapora göre, SGK’ye fatura edilen surfaktan grubu ilaçların yüzde 61’i özel ikinci basamak hastaneler tarafından yazıldı.

HASTA BAŞINA 6,5 ADET

Surfaktan grubu ilaçları faturalandıran hastanelerin listesi de raporda paylaşıldı. Türkiye ortalaması kişi başı 2,34 adet olan ilacın, Ağrı’daki bir hastanede 6,57 adede kadar çıktığı öğrenildi. Hastanenin, 165 kişi için toplam bin 84 kutu, ilaç kullandığı fark edildi. SGK’ye fatura edilen ilaçların adet yüksekliği, SGK’nin raporuna da “Dikkati çeken oranda yüksek” olarak nitelendirildi.

Ağrı’daki hastanenin yanı sıra Siirt’teki bir özel hastanenin de kişi başı 5,74 adet ilaç fatura ettiği belgelendi.

KULLANIMI ARAŞTIRILMALI

SGK’nin raporuna yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Turan Taşkın Özer, surfaktan grubuna ait ilaçların SGK’ye faturalandırılarak dışarıda satılmasının Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı davaya da konu olduğunun altını çizdi.

SGK’nin belgelerinin surfaktan grubuna ait başka bir ilacın gerektiği dozlardan daha fazla faturalandırıldığını ortaya koyduğunu vurgulayan ve Ağrı’daki özel hastaneye dikkati çeken Özer, “Bu hastane neden bu kadar ilaç faturalandırmış, bu ilaçlar gerçekten kullanılmış mı ya da başka şekillerde haksız kazanç yöntemleri için mi kullanılmış ortaya çıkartılmalı” değerlendirmesini yaptı.

ÇIKARLARI KORUNUYOR

Özer, sağlık sistemindeki usulsüzlüklerin önlenememesinin bir nedeninin de yaptırımların caydırıcı olmaması olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yenidoğan çetesi olarak adlandırılan yapının çalıştığı hastaneler de konu kamuoyuna yansıdığı zaman kapatılmıştı. Oysa zaten sistem bu tür usulsüzlüklerin ardından kamunun baskısını hissetmeden gereğini yapmalı. Çünkü devletin sorumluluğu her bir yurttaşın hakkı olan sağlık hizmetlerini sunmaktır, ticarileştirmek değil. Ancak özel hastaneleri olan sağlık bakanları, sorumlu oldukları kamu sağlığını korumak yerine özel hastanelerin çıkarlarını koruma amacı taşıyan yönetmeliklerle özel hastaneleri ihya ederken kamusal sağlık sisteminin çökmesine neden olmuşlardır.

Skandalın yalnızca yenidoğan yoğun bakım ile sınırlı olmadığını ve SGK’nin bu tür tespitlerine yönelik kurum olarak neden özel inceleme yapılmadığının ve Sağlık Bakanlığı ile koordinasyona neden geçilmediğinin geçildiyse neden bir işlem soruşturma yapılmadığının da tespiti yapılmalı.”

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SURFAKTAN GRUP İLAÇ NEDİR?

Özellikle erken doğan bebeklerin solunum yetmezliği tedavisinde kullanılan, akciğerlerin sönmesini yüzey gerilimini azaltarak önleyen ilaç grubu.