Yenidoğan Çetesi davası: 112 kayıtları ne iddianamede ne de ATK raporunda var

“Yenidoğan Çetesi”nin ihmali sonucu öldüğü iddia edilen 5 aylık Nijeryalı Michelle Nwando Opara bebeğe ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu da 112 kayıtlarının iddianameye girmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

14 Ocak 2024 tarihinde solunum şikâyetiyle İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Özel Medilife Hastanesi’ne getirilen Opara bebeğe ATK raporuna göre zatürre tanısı konuldu.

Dava dosyasına giren 112 kayıtlarına göre Opara bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine hastanede çocuk yoğun bakım bulunmaması üzerine sevk talebi gerçekleştirildi. Ancak İstanbul’da başka hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle sevkin gerçekleştirilmedi. Opara bebeğin hastaneye getirildiği 14 Ocak 2024 tarihinden itibaren 15, 16 ve 17 Ocak 2024 tarihlerinde dek çocuk yoğun bakım sevki için talep oluşturuldu. Sevk talepleri düzenli aralıklarla devam ederken hastanede çocuk yoğun bakım bulunmaması nedeniyle Opara bebek, kuvözlerin daha büyük olduğu Özel Birinci Hastanesi’ne sevk edildi. Sevki onaylanana dek burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Ancak 3 gün boyunca kamu ve özel olmak üzere yaklaşık 70 hastane ile yapılan görüşmelerde “yer olmadığı” iddiasıyla sevk talepleri reddedildi. Dava dosyasına giren ses kayıtlarına göre, hastane ile 112 arasında yapılan görüşmelerde hastanede görevli hemşire “acil yoğun bakıma alınması” gerektiğini ifade etse de bu talep karşılık bulmadı.

ATK raporunda Opara bebeğin, diğer hastanelerde “yer olmadığı” gerekçesiyle Özel Medilife Hastanesi’nden Özel Birinci Hastanesi’ne sevk edilmesi “112 sevk sisteminin baypas” edildiği olarak kaydedildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: “112 tarafından çocuk yoğun bakım servislerinde yer arandığı ancak bulunamadığının anlaşıldığı, sevk işleminin 112 tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği, yer bulunamaması üzerine arayış süreci tamamlanmadan Dr. Fırat Sarı ile temas kurularak bebeğin Çocuk Yoğun Bakım Servisi yerine Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’ne kabul edilerek uygun olmayan koşullarda yatırılmasının ve tedavi başlanmasının tıp kurallarına uygun olmadığı…”

TEDAVİ SÜRECİ TIBBA UYGUN DEĞİLDİ

Öte yandan ATK raporunda zatürre tanısı konulan Özel Birinci Hastanesi’nde Opara bebeğe yönelik tedavi, tanı, takip sürecinin tıp kurallarına uygun yürütülmediğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca Doktor Şeyhmus Çelik ve Doktor Fırat Sarı’nın, yoğun bakım sorumlu hemşiresi Hakan Doğukan Taşçı’nın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edildi.