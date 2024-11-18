Yenidoğan çetesi davası başladı: Mağdur aileler mahkeme salonuna alınmadı!

Tuğçe ÇELİK

İstanbul’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışanlarla birlikte bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkarılan 'yenidoğan çetesi' sanıkları bugün hakim karşısında.

Davanın ilk duruşması bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

MAĞDUR AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma salonuna, sanık avukatları dışında kimse alınmadı.

Mağdur aileler ve avukatlar, mahkeme salonu önünde içeriye alınmamasına tepki gösterdi.

Mağdur annelerden birisi, "12 bebekten Mira bebeğin annesiyim ben. Benim canım yanıyor. Evladım toprak altında. Bari bizi alın" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Yenidoğan çetesi' davası başlıyor



Sanık avukatları dışında kimse mahkeme salonuna alınmadı. Mağdur aileler, mahkeme salonu önünde içeriye alınmamalarına tepki gösterdi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 18, 2024

AİLELER SALONA ALINMADI, DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma, mağdur aileler salona alınmadan başladı.

Duruşmada mahkeme başkanının taraf olmayanların salondan çıkarılması önerisi üzerine milletvekilleri ve baro başkanları arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine mahkeme, 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından davanın ilk celsesinin görülmesine başlandı.

Başka bir giriş kapısında da mağdur anneler dışarda bıraklılarak, salona alınmadı. Avukatlar durumu protesto ederek, "Bu insanların bebeklerini öldürmüşler, aileleri bari içeri alın" diyerek tepki gösterdi.

"DOSYA BİRLEŞTİRİLİNCE ALACAĞIZ"

Görevlilerin ailelere yaptığı açıklamada, "Dosyadaki müşteki sayısı 6. O kişiler içerde. Dosyada birleşme kararı alındığında buradaki müştekileri de alacağız” dedi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği açıklama yaparak, "Duruşmanın parçası olduğumuzu ilan ediyor ve içeri alınana kadar mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Duruşmaya alınmayan aileler ve avukatlar Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın salona alınmasına tepki gösterdi.

Salona alınmayan aileler ve avukatlar çevik kuvvet ile salonun dışında gerginlik yaşandı.

Yenidoğan çetesi davasına mağdur aileler alınmadı, çevik kuvvet ile salonun dışında gerginlik yaşandıhttps://t.co/vk12jRpYIy pic.twitter.com/PEm42ZDWzN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 18, 2024

2 ANNE SALONA ALINDI

Tepkilerin ardından mağdur 2 anne duruşma salonuna alındı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, ölen 10 bebek "maktul", 5 kişi "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü "suçtan zarar gören", sağlık şirketleri ve hastaneler "malen sorumlu" olarak yer alıyor.

Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bu hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.