"Yenidoğan çetesi" davası başladı: Savunmalar alınıyor

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın 36. duruşması başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Öte yandan duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

DÜN DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Dün görülen duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında, mahkeme heyetinin hala eksik bir soruşturmanın izlerini yürüttüğünü ileri sürerek, normalde kabul edilmemesi gereken bir iddianame olduğunu, hekimler için soruşturma izni alınmadığını savundu.

Sarı, savcılıkça 6 ay boyunca 15 günde bir her bebek ölümünden sonra hastaneye gidildiğini ama sadece bir tek otopsi talep edildiğini söyledi.

Soruşturmanın, tamamen telefon konuşmaları üzerinden yürütüldüğünü iddia eden Sarı, "Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Bebeklere otopsi yapılmamış. Bebeklerin ölümüne neye dayanarak karar vermiş. İddianameyi yürüyen savcı otopsi alsaydı, hangi bebeğin neden öldüğünü net öğrenecektik. Ben hurafelerle yargılanıyorum" beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu arada, davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

13 SANIKLI İDDİANAME ANA DOSYAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "yenidoğan çetesi"ne yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda hazırlanan 57 sayfalık farklı bir iddianamede ise 13 "kişi sanık", Sosyal Güvenlik Kurumu ise "suçtan zarar gören" olarak yer almıştı.

Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da sanık olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, ölen sanık İlker Gönen'in dosyasını düşürmüş, sanık sayısı 57 olmuştu.

Ayrıca birleştirilen 2 iddianame kapsamında davada yargılanan sanık sayısı 63'e çıkmıştı.