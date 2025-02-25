'Yenidoğan çetesi' davası: Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti
Başsavcılık, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı 'yenidoğan çetesi' davasında 4 kişi hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada 4 kişi hakkında verilen tajliye kararına itiraz edildi.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı "yenidoğan çetesi" skandalına ilişkin davada gelişmeler sürüyor.
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda dün yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'in tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.
Kararın ardında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 tutuklu sanığa yönelik verilen tahliye hükmüne itiraz edildi.