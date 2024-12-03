'Yenidoğan çetesi' davasında 12'nci gün tamamlandı: Duruşma yarına ertelendi

Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı görüşünde SGK’nın, Sağlık Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve müştekilerin katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Savcı 7 hemşire, 1 doktor ve Bağcılar Şafak Hastanesi yönetim kurulu üyesinin tanık olarak dinlenilmesini de talep etti. Sanıkların suç tarihindeki para hareketlerinin bilirkişi tarafından incelenmesi, ölen her bebek için kusur durumunun tespiti açısından Adli Tıp Kurumu’na dosyanın gönderilerek rapor alınması da savcı tarafından istendi.

SGK’ya yazı yazılarak hastanelerin usulsüz işlemleri ile ilgili oluşan zararların tespit edilmesi de savcı tarafından talep edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanıklar Ali Aksu, Ali Dirik, Mustafa Kazan, Şehmuz Çelik, Murat Mantuş, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Gürül, Renginar Molla, Sümeyye Özdemir ve Serenay Şenkalaycı’nın ise tutuklanması istendi.

Taleplere karşı diyecekleri sorulan sanıklardan tutuksuz sanık Murat Mantuş, “Hakkımda soruşturma açıldığını öğrendiğimde yurt dışındaydım. Kendim isteyerek geldim. Kaçma şüphem yoktur. Tutuklama talebine itiraz ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Fehmi Alperen ise, “Benimle aynı suçla suçlanan kişiler tutuksuz yargılanıyor. Ancak ben 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel de, “Bebeğe müdahale ettiğim için buradayım. Ben elimden geleni yaptım. Bebek bende ölmedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim” dedi.

Fırat Sarı’nın da arasında olduğu diğer sanıklar ise önceki beyanlarına ekleyecek bir şeyleri olmadığını söylediler.

Duruşma avukatların cumhuriyet savcısının görüşüne karşı savunması ile sürüyor.

MÜŞTEKİ BEYANLARI ALINDI

12'inci duruşma müşteki beyanlarının alınmasıyla başladı.

Duruşma İstanbul'da bulunan Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle duruşma konferans salonunda görülüyor.

Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık duruşmaya katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır edildi.

Duruşmada bugüne kadar 22’si tutuklu 47 sanığın savunmaları alındı.

Duruşma saat 10.30 sıralarında, Maktul Kerem Muhammet bebeğin babası Mustafa Mevlüt Tokluoğlu'nun beyanıyla başladı.

Duruşmada bugün müşteki beyanlarının alınması ve malen sorumlu şirketlerin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 12. günü tamamlandı.

Duruşma sanık avukatlarının savunmaları ile devam edilmek üzere yarın saat 09.30’a ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede belirtiliyor.

SANIKLAR HAKKINDA NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.