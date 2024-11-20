"Yenidoğan çetesi" davasında 3. gün: Yoğun bakımdaki kameralar çıkarılmış

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması üçüncü gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında yer aldığı 22'si tutuklu 42 sanık ile avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Öte yandan davanın görüldüğü salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

DURUŞMADAN

15.45 | Duruşmada söz alan Özel Doğa Hastanesi vekili Avukat Ümit Kaya, gazeteci Emrullah Erdinç'i hedef aldı Kaya, "Kendisini gazeteci diye tanıtan Emrullah Erdinç, kamu nezdinde infial yaratmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Araya giren Mahkeme Başkanı avukatın devam etmesine izin vermedi.

14.10 | Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı. Kaya isimli bebeğin ölümünden sorumlu tutulanlar arasında olan sanıklardan Damla Atak konuşuyor. Bebeğin ölümünden sorumlu olmadığını iddia eden Atak, kamera kayıtlarına ilişkin de yoğun bakım kameralarının çıkarıldığını bildiğini ancak bunun ne zaman gerçekleştirildiğini bilmediğini savundu.

Mahkeme Başkanı ve sanık arasında geçen diyalog şöyle:

Mahkeme Başkanı: Kaya Bebek’in ölümünden sonra denetim geldi mi?

Sanık (Damla Atak): Evet, normalden daha kapsamlı bir denetim geldi. Bütün evrak ve dosyalar toplandı. Denetim sonrası Ali Bey yanıma geldi. Gece doktor Hilda Hanım geldi dedim. Çünkü onun kaşesi kullanılıyordu. Batuhan’ı aradım ve "Gece Hilda Hanım geldi diyeceksin" dedim. Hilda Hanım ve Rıza Bey evliydi.

Mahkeme Başkanı: Kameralar ne oldu?

Sanık: Hastane sahibi Ali Dirik yoğun bakımdaki kameraları çıkardı. Bu kameraların çıkarıldığını biliyorum ama başhekime hesap soramam. Kameraları çıkardıklarını biliyorum ama bebek Kaya’dan önce mi yoksa sonra mıydı, hatırlamıyorum.

13.05 | Duruşmaya ara verildi.

DOSYALARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

11.50 | Akyıldırım'ın ardından hemşire Çağla Durmuş'un savunmasına geçildi.

Yalova’dan Bağcılar’a sevk edilen Sibel Karakoç’un bebeğinin yoğun bakımda solunum yoluna gıda kaçması sonucu hayatını kaybetmesi ve Fırat Sarı tarafından bir hastayı 'entübe halde' göstermesi talimatı soruldu.

Mahkeme başkanı ve Durmuş arasında şu diyalog geçti:

Mahkeme Başkanı: Fırat Bey, hastalarda dosyada değişiklik yapmanızı istermiş. Nasıl bir değişiklik?

Çağla Durmuş: Şöyle yani, Fırat Sarı, "hastayı entübe göster" derdi.

Mahkeme Başkanı: Olması gereken ne?

Çağla Durmuş: Hasta neyse onu göstermek.

Mahkeme Başkanı: Burada Fırat Sarı’nın amacı neydi?

Çağla Durmuş: Daha fazla kazanç.

10.15 | Çok sayıda avukat ve basın mensubunun da izleyici olarak katıldığı duruşmada, tutuklu sanık Cansu Akyıldırım'ın savunması alınıyor.

"PARALAR MOTİVASYON AMAÇLI GÖNDERİLDİ"

İddianamede geçen para transferlerini sorulan Cansu Akyıldırım, bu paraların motivasyon amaçlı gönderildiğini öne sürdü.

Duruşmada Mahkeme Başkanı sanığa, Medisense Hastanesi ile olan para akış trafiğinin nasıl sağlandığını sordu.

Akyıldırım, "Birinci Hastanesi'nde hasta danışmanlık hizmeti verdiğimizde ekibe motivasyon ödemeleri veriliyordu. Medisense Hastanesi'nde çalışan biri bana bu parayı atardı. Bende ekibe motivasyon ödemesi adı altında dağıtırdım" diye yanıtladı.

Soruşturma dosyasının medya tarafından çok "dallanıp budaklandırıldığını" savunan Akyıldırım, "Dosya, medya tarafından çok dallanıp budaklandı. Hakkımda çok yanlış ithamlarda bulunuldu. Ben bu zamana kadar maaşlı çalışan biriydim, herhangi bir maddi çıkar elde etmedim. Böyle bir örgütün var olduğunu düşünmüyorum, varsa da ben üyesi değilim. 7 aydır tutukluyum" dedi.

Duruşma salonu / Çizim: Cengiz Karslıoğlu

"BEBEK ENTÜBE OLDUĞUNU SİSTEME EKLEMİYORDUK"

Mahkeme Başkanı sanığa, Mehmet Gürül'le aralarında geçen bebeklerin entübe olarak kaydedilmesine ve epikrizlerde yazan kan sayısı ile gerçeğinin aynı olmadığını söyledikleri konuşmalarını sordu.

Sanık, "Hasta dosyalarını taburcu dosyasına koymuyorduk. Bebeğin entübe olduğunu sisteme eklemiyorduk. Bunu ekleyip eklememeyi konuşuyorduk. Bebeğin basılı olan kan gazıyla gerçeğinin aynı olmadığını Mehmet Gürül'e söyledim" dedi.

Mahkeme Başkanı sanığa, "Neden eksik olan her şeyi değiştiriyordunuz, bunu gidermek yerine" diye sordu.

Sanık, "Faturalandırılmış taburcu dosyalarını değiştiremiyorduk, o şekilde kalıyordu. Sisteme epikrizleri kopyala yapıştır olarak atıyordum, birebir değiştirmiyordum" diye konuştu.

"BEBEĞİ KUCAĞIMA ALDIĞIMDA BEBEĞİN BİR YERİ ŞİŞTİ, KALBİ DURDU"

Sanık, WhatsApp konuşmalarında geçen "Göbek bağını kesmeyi beceremedim, Cansu'ya verin" konuşmasıyla ilgili ise "Ben kesmedim, bu konuşmadan haberim yok. Ama bu bebek Karan bebek olabilir. Bu bebek TRG Hospitalist Hastanesi'nde doğdu. Bebek geldiğinde mosmordu. Kapıya yakın olan kısma aldım ve oksijen verdim. Bebeğin durumunu İlker Bey'e anlattım. Bebeği makineye bağladık. Bebeğe akciğer filmi istendi. Hastanenin şartları yettiğince ben filmi çektim. Bebeği kucağıma aldığımda bebeğin bir yeri şişti ben çekerken bebeğin kalbi durdu. Bebek geri dönmedi. Bebeğin ölüm nedenini belirleme yetkim yok. İlker Bey'e akciğer filminin resmini ve yakın videosunu Whatsapp’tan attım. Gönüllü olarak gitmiştim TRG Hospitalist Hastanesi'ne, Fırat Sarı istemişti gelmemi" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı ise sanığa, "Niye konuşmalarda Cansu atsın deniyor o zaman, senin epikrizleri değiştirme yetkin yoksa" diye sordu. Sanık Akyıldırım "Benim böyle bir konuşmadan haberim yok. Bana ne görev verilirse onu yapıyordum" diye cevapladı.

Akyıldırım ayrıca çetenin lideri olan Fırat Sarı ile 2021-2023 yılları arasında ilişki yaşadığını anlattı.

Duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu izliyor / AA