"Yenidoğan çetesi" davasında 3 sanığın tahliyesine itiraz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yenidoğan çetesi" davası kapsamında Hüseyin Günerhan, Mehtap Sayar ve Nigar Kubilay'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan 3 sanığın tahliye edilmesine cumhuriyet başsavcılığınca itiraz edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada 3 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Başsavcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

DAVA 9 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dün yapılan 30. duruşmada, tutuklu sanıklardan hemşireler Hüseyin Günerhan, Mehtap Sayar ve Nigar Kubilay'ın tahliyesine, 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetmişti.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e ertelemişti.