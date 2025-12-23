Yenidoğan çetesi davasında bir yıl geride kaldı: Bataklık kurutulmadı!

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen "yenidoğan çetesi" davasının birinci yılı geride kaldı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu "Yenidoğan skandalı davasının üzerinden bir yıl geçti ancak sistem aynen devam ediyor" diyerek yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca sanıklar ve ilgili hastanelerle sınırlandırıldığını, sağlık sisteminin yapısal sorunlarının ise göz ardı edildiğine vurgu yaptı.

Açıklamada, skandalın basına yansıdığı ilk günlerde konunun Türkiye gündemini sarstığı hatırlatılarak, kamuoyundaki tartışmaların sağlık sisteminin bütününü sorgulamak yerine bireysel sorumlulara odaklandığı ifade edildi. Yaşananların 2000’li yıllardan bu yana uygulanan ve sağlığı özelleştirmeyi hedefleyen “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Bu skandalın, 2000’li yılların başından itibaren bir hükümet politikası olarak uygulanmaya başlanan, adına 'Sağlıkta Dönüşüm' denilen, sağlığı özelleştirme ve piyasalaştırma projesinin bir sonucu olduğunu hem yazılı hem görsel basında ısrarla vurgulamıştık. Sinekleri öldürmenin faydalı olduğunu ancak bataklık kurutulmadıkça ileride başka sineklerin de karşımıza çıkacağını söylemiştik" denildi.

7. DURUŞMA BUGÜN

İstanbul'da 13’ü tutuklu 57 sanıklı davanın yedinci duruşmasının bugün olduğu anımsatılan açıklamada “Bu kişilerin böylesi bir suçu nasıl ve hangi koşullarda işleyebildiği” sorusunun yeterince tartışılmadığına dikkat çekildi. Skandala konu olan özel hastanelerde yenidoğan ünitelerinin “hizmet satın alma” yöntemiyle çalıştırıldığının ortaya çıktığını anımsatılarak bu uygulamanın özel hastanelerde yaygın bir çalışma biçimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, hekimlerin hâlen bordrolu çalışma yerine şirket kurmaya ya da taşeron sistemine zorlandığı, Ocak 2025’te çıkarılan ve tüm hekimlerin 4/a’lı çalışmasını öngören yönetmeliğin ise fiilen uygulanmadığı kaydedildi.

KÂR ODAKLI ANLAYIŞ

Taşeron sisteminin kamu hastanelerinde de sürdüğü kaydedilen açıklamada, özellikle radyoloji hizmetlerinin kâr odaklı ve niteliksiz bir üretim anlayışına terk edildiğini ifade etti. Son bir yılda bu sistemin terk edilmesine yönelik herhangi bir adım atılmadığı, aksine yaygınlaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının mesleki etik denetim yetkilerinin Anayasa Mahkemesi kararıyla fiilen ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi. Bu durumun sağlık alanında suçu ve suçluyu teşvik eden bir ortam yarattığı belirtilen açıklamada, Meclis’in ilgili yasa düzenlemesini gecikmeden hayata geçirmesi çağrısında bulundu. Yenidoğan skandalı davasının “sağlıkta temiz eller” operasyonu olarak görülmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın sağlık sitemini toptan bir çöküşe sürüklediğini sağlık alanındaki uygulamalarla birinci elden şahit oluyoruz. Yenidoğan skandalı davası deyim yerindeyse “sağlıkta temiz eller” yaratma operasyonu olarak görülmemelidir. Bataklık kurutulmuş değildir. Yenidoğan skandalı, bunun için bir fırsattı ancak şimdiye kadar bu fırsat kullanılmadı. Bir daha böyle skandalların yaşanmaması için uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık sistemi kamusal olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktorlar ve tüm sağlık çalışanları güvenceli şekilde, insanca yaşayabileceği, emekliliğe yansıyan bir ücretle alarak çalışacağı bir ortam yaratılmalıdır. Aksi hâlde, ne yazık ki bu yaşadığımız sonuncu skandal olmayacaktır."