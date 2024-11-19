'Yenidoğan çetesi' davasında ikinci gün: Sanıkların savunmaları alınıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi' davası görülmeye devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 20 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada ilk olarak sanık müdafilerin isimleri okundu.

HASAN BASRİ GÖK: BÜTÜN ÖZEL HASTANELERDE DÖNÜYOR

Duruşma, "resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne suç işleme amacıyla üye olmak" suçlarından yargılanan Hasan Basri Gök’ün savunması ile başladı.

Daha önce verdiği ifadeleri yinelediğini söyleyen Gök, bebek sevklerini Fırat Sarı’nın da olduğu bir ekibin yaptığını söyledi.

Gök, savunmasında şunları söyledi: "Exel sistemi vardı. Hastane sorumluları, bebeklerin değerlerini atardı. Avcılar'ın sekreteri yollardım mesela. Bu notlar birleştirilip rapor olarak geri gidiyordu. Reyap, Silivri, Duygu hastanelerinde çalıştım. 2019-2021 yıllarında çalıştım. Fırat Sarı'nın normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim. Şoförlüğünü yaptım. Bebek sevkleri tıp merkezinden, tanıdık doktordan ya da 112'den alınıyordu. 112 araya girmeden bebeği Fırat Sarı alırdı. 112'ye bildirmeden oranın çocuk doktoruyla alan doktor arasında bebek alınıyordu. Aileye '112'ye haber vermeyelim uzağa atarlar, yakında hastane var' deyip gönderiyorlardı."

Bir bebeğin ailesinden para alınmasına ilişkin tapeleri sorulan Gök, “Bu bebek tıp merkezinde doğdu. Hastaneye sevki yapıldı. Aileden 38 bin ya da 40 bin lira aldık. 25 bin lira hastaneye verdik. Geri kalan parayı Fırat Sarı aldı. Doğukan ve bana sadece yemek parası verdi. Bu bütün özel hastanelerde dönen bir şey” dedi.

Gök ayrıca hastaların normalden daha uzun hastanelerde yatırıldığını da söyleyerek, “SGK’den para almak için normalden uzun yatırıyorlardı hastaları. Hastanın ilacı 1 adetse düşülen 3 tane oluyordu. Denetim işlerinde ise ben dışardan bakıyordum” ifadelerini kullandı.

SKANDAL YANIT

Mahkeme başkanı, çocuk ölümlerine ilişkin yapılan görüşmeleri de sordu.

Mahkeme başkanı, “Mehtap ile bir konuşman var. 'Mehtap çocuğu öldür. 50 satürasyonlu bebek mi olur?' diyorsun. Mehtap da 'Öldüreceğim de öldürsem de dert' diyor. Bu konuşma nedir?' diye sordu. Sanık Gök ise skandal bir yanıt vererek, “Evet, çirkin bir cümle” dedi.

Daha sonra sözlerine devam eden Gök, "50 satürasyonlu demek bebeğin sürekli kalbinin durup yeniden canlanması demek” dedi. Sanık Gök’e mahkeme başkanı, “Normalde böyle hemen bırakır mısınız bebeğe müdahaleyi?” diye sordu. Sanık ise “Normalde böbrekler ve ciğerler iflas edince bırakılır” cevabını verdi.

"ZAMANINDA BAKSALAR BEBEK YAŞARDI"

Ölen Michelle Nwando Opara isimli 6 aylık bebek ile ilgili yaptığı telefon konuşması sorulan Gök, “Öldüğünü fark etmemişler. Zamanında baksalar bebek yaşıyor olurdu” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının sorularının ardından duruşma savcısı da sanık Hasan Basri Gök’e soru sordu.

Savcı Gök’e “Alem yapacağız” denilen tepeler üzerinden soru yöneltildi. Savcının “Tapelerde 'bu ilacı bebeklere az az ver' diyorsun. Çocuklara verildiği takdirde entübe edilmesi gereken bir ilaç diye biliyorum” ifadeleri üzerine Gök, “Böyle bir durum söz konusu değil. Saçma sapan bir sohbetti” dedi.

Gök’ün yanıtı üzerine savcı “Vermeyeceğin bir ilacı neden ısrarla söylüyorsun? Bana çok saçma bir sohbet gibi gelmedi. Bu şekilde sağlıklı bebekleri yenidoğana almak için bir ilaç var mı?” diye sordu. Sanık Gök “Yok savcım. Onu bizde kimse yapamaz” yanıtını verdi.

Savcı’nın “Hakan Doğukan ile konuşmanı soruyorum. Bir kalp hastasından bahsediyorsunuz. 140 bin lira ile alem yapmaktan bahsediyorsunuz” sözlerine ise Sanık Gök böyle bir ameliyatın gerçekleşmediğini söyledi.

AHMET DAVUTOĞLU DURUŞMAYA GELDİ

Dünkü duruşmada mağdur aileler, mahkeme salonuna alınmamış ve aileler duruma tepki göstermişti. Bugünkü duruşmada önce avukatlar, ardından gazeteciler duruşma salonuna alındı.

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geldi.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLMUŞTU? İstanbul’da bebekleri, SGK’dan kazanç sağlamak için önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının ilk duruşması dün görülmüştü.



Hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın üç saati aşan sorgusunun ardından duruşma tamamlanmıştı. 22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada dün savcı, tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etmişti.



Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istemişti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar vermişti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklar tarafından hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor.

Bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı aktarılan iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil, maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu iddianamede vurgulanıyor.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Y.E'yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Bu soruşturma ise devam ediyor.