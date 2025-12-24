Yenidoğan çetesi davasının 1. yılı geride kaldı: Bataklık kurutulmadı

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları belirtilen ‘‘yenidoğan çetesi’’ davasının birinci yılı geride kaldı.

Davanın birinci yılı nedeniyle yapılan açıklamalarda ‘‘Yenidoğan çetesi AKP Türkiyesi’nin fotoğrafıdır. Bu bataklık kurumadıkça benzer skandallar yaşanmaya devam edecek’’ denildi.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

13’ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı Yenidoğan Çetesi davasının 34. duruşması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, çetenin lideri olduğu iddia edilen Dr. Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7’si hakim karşısına çıktı. Duruşma sırasında mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK’nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını, bu dosyayla birleştirildiğini söyledi. Diğer yandan ‘İhmali davranışla kasten öldürme’ suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında iddianame hazırlandı. Ayrıca Şeyhmuş Çelik hakkında, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan, Şenay Çalıkoğlu hakkında ise ‘Resmi belgede sahteciliğe yardım etme’, Cem Türker Öztürk hakkında da, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçu istemiyle iddianame hazırlandığı ve bu dosyayla birleştirildiği kaydedildi. Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Yenidoğan Çetesi davalarının birinci yılı nedeniyle açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, sürecin yalnızca sanıklar ve ilgili hastanelerle sınırlandırıldığını, sağlık sisteminin yapısal sorunlarının ise göz ardı edildiğine dikkat çekti.

SAĞLIKTA ÇÖKÜŞ

Yaşananların, AKP hükümetinin 2000’li yıllardan bu yana uyguladığı sağlığın özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın bir sonucu olduğuna dikkat çekilen açıklamada ‘‘Sinekleri öldürmenin faydalı olduğunu ancak bataklık kurutulmadıkça ileride başka sineklerin de karşımıza çıkacağını söylemiştik’’ denildi. Taşeron sisteminin kamu hastanelerinde de sürdüğü kaydedilen açıklamada, özetle şöyle denildi: ‘‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık sitemini toptan bir çöküşe sürüklediğini sağlık alanındaki uygulamalarla birinci elden şahit oluyoruz. Yenidoğan skandalı davası deyim yerindeyse ‘sağlıkta temiz eller’ yaratma operasyonu olarak görülmemelidir. Bataklık kurutulmuş değildir. Yenidoğan skandalı, bunun için bir fırsattı ancak şimdiye kadar bu fırsat kullanılmadı. Bir daha böyle skandalların yaşanmaması için uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı terk edilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden karşılanmalı, bütçeden sağlığa ayrılan pay artırılmalıdır. Sağlık sistemi kamusal olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli hizmet sunacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktorlar ve tüm sağlık çalışanları güvenceli şekilde, insanca yaşayabileceği, emekliliğe yansıyan bir ücretle alarak çalışacağı bir ortam yaratılmalıdır. Aksi hâlde, ne yazık ki bu yaşadığımız sonuncu skandal olmayacaktır.’’

AKP TÜRKİYESİ’NİN FOTOĞRAFIDIR

SOL Parti, Bakırköy Adliyesi’nde görülen dava öncesinde adliye önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Eyleme ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının sanıklarından Şafak Grubu’nun bir diğer hastanesi olan, kapatılan Özel Okmeydanı Hastanesi direnişçileri de katılarak destek verdi.

Basın açıklamasını SOL Parti Sağlık Çalışma Grubu Sözcüsü Dr. Osman Öztürk okudu.

Öztürk “Bu rezillik durup dururken olmamıştır. Türkiye’de sağlıkta, sosyal güvenlikte yapılan düzenlemelerin, piyasalaşmanın yol vermesiyle gerçekleşmiştir. Sağlığın piyasaya terk edilmesi bizleri bugünlere getirmiştir" diye konuştu. Öztürk, özetle şunları söyledi: "İstanbul’daki 230 hastanenin 160’ı özel hastanedir. Türkiye genelinde yenidoğan yoğun bakım yataklarının yarıdan fazlası özel sektördedir. İstanbul’da ise bu alan neredeyse tamamen özel sektöre devredilmiştir, yenidoğan yoğun bakım yatakları içinde devlet hastanesinde olanların oranı sadece yüzde 18’dir. Çözümün kamunun ağırlığının artmasında olduğu bir yıldır söyleniyor. Bir yılda devlet hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım yatağı sayısı 4 bin 960’dan 5 bin 57’ye çıkmış. Bir yılda açılan yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı sadece 97’dir. Bu şekilde sağlıkta iyileşme sağlamak, halkın yararına sağlık hizmeti sunmak mümkün değil. Yenidoğan çetesi sadece özelleştirmeyle de açıklanamaz, burada genel toplumsal çürümenin acı yansımaları var. Türkiye’de zenginliklere zenginlik katmak için öldürülen bebeklerin, çocukların, işçilerin, emekçilerin hesabını soracağız.’’