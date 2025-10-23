"Yenidoğan çetesi" davasının savcısını tehdit etmişlerdi: İlk duruşma başladı

İstanbul'da "yenidoğan çetesi" davasını açan cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 13 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in de katıldığı duruşmanın yapıldığı salonda, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla devam ediyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Mustafa Kemal Zengin ile "örgüt yöneticileri" olduğu belirtilen Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet", "ruhsatsız silah taşıma ya da bulundurma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

"Örgüt üyeleri" Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "yargı görevini yapanı etkileme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak birden fazla kişiyle tehditte bulunmak", "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek", "kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.