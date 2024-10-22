Yenidoğan çetesi: Hastane konkordato ilan etmiş

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen Özel Şafak Hastaneler Grubu, milyonlarca liralık SGK borçlarından kurtulmak için konkordato ilan etti.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; soruşturma dosyasında, hastanelerin sağlık hizmeti adı altında sahte faturalar düzenleyerek kamu zararına neden olduğu ve sağlık sistemini suistimal ettiği belgelendi.

SGK’DEN 490 MİLYON TL CEZA

SGK denetimlerinde, Özel Şafak Hastaneler Grubu’nun gerçeğe aykırı belgeler düzenlediği, hizmet sunulmadan sağlık hizmeti verilmiş gibi gösterildiği ve onaysız ilaç kullanıldığı tespit edildi. Bu usulsüzlükler nedeniyle 490 milyon TL’ye yakın ceza kesildi. SGK’nın yaptığı bildirimlerde, cezanın ödenmemesi halinde haciz işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.

Şardan haberinde, ilgili kısmı şöyle aktardı:

"SGK, hastaneler grubuna gönderdiği yazıda, 43 bin 889 sorunlu sağlık hizmeti işlemi karşılığından 438 milyon 889 bin lira ve sağlık işlemlerine ait evrak ile belgelerin saklanması hükmüne aykırı davranıldığı gerekçesiyle 20 bin lira olmak üzere toplamda 438 milyon 891 bin lira ceza uygulandığı bildirildi.

Böylece, SGK tarafından Özel Şafak Hastaneler Grubu’na 490 milyon liraya yakın ceza kesti."

KONKORDATO BAŞVURUSU

Hastane yönetimi SGK cezalarını ödememek için, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Konkordato sürecinde, hastane hisseleri kısa süre içinde üç kez el değiştirerek mal varlıklarının korunması sağlandı. İlk olarak 2021’de Atakan Bekmezci’nin elinde bulunan hastanelerin hisseleri, aynı yılın nisan ayında Halil İbrahim Demir’e, ardından ise eski sahibi Seçim Öztürk’e devredildi.

Şirketin sahipleri, süreç boyunca değişirken borçların ödenip ödenmediği konusunda Şardan, "Şirket yönetiminin ceza borcunu ödemek için devletle görüştüğünü ancak kendilerinden istenilen yaklaşık 20 milyon lira aracılık bedeli nedeniyle görüşmekten vazgeçtiği bilgisine ulaştım" ifadelerini kullandı.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Bakanlık, bu hastane ve diğer şubelerdeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu. Kamuoyuna yansıyan belgelerde, bu hastanelerin uzun süredir sağlık hizmetlerini sahte evraklarla yürüttüğü belirtildi.