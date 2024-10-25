‘Yenidoğan çetesi’ iddianamesi: "Türkmen mafyasına bulaşırız"

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkan 'yenidoğan çetesi' ile ilgili hazırlanan iddianameden yen detaylar paylaşıldı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, iddianamede, çetenin üyelerinden Birinci Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olan şüpheli Hakan Doğukan Taşçı ile kendisiyle beraber 11 hastanenin hasta takibini yapan şüpheli hemşire Hasan Basri Gök’ün, ölümlerine neden oldukları bebeklerin aileleri hakkındaki telefon görüşmeleri yer aldı.

Şüphelilerin hastanelerden ilaç çalarak sattıkları ve ne kadar kazanacaklarına ilişkin hesaplamalar yaptıkları da belirlendi.

"ÖLDÜRECEKLER BİZİ"

İddianamede, Basri Gök’ün, Taşçı’ya bir bebeğin ailesiyle ilgili, "Doğukan öldürecekler bizi. Üç-beş kuruş için hapse gireceğiz. Hapse girmeyi bırak öldürürler. Türkmen mafyasına bulaşırız. Bak, ‘Doğukan sizden para alıp 700 liraya kokoreç yedi" diyerek güldüğü belirtildi.

Başka bir görüşmede, Gök ve Taşçı'nın erken doğan bebeklerin solunum güçlüğü tedavisinde kullanılan ilacı çalarak satmak için konuştukları aktarıldı.

"ADIN HIRSIZA ÇIKACAK"

İddianemede, ayrıca, Hakan Doğukan Taşçı'nın Gök'e "Hasan bak basit geliyor sana kanka, beni tutuklarlar. Bizim sattığımız fiyata bakma kardeşim sen. 20 tane, 10 tane, 30 tane çıkarttın. Şu an güncel fiyatı 7 bin lira. O ilacın SUT’tan (Sağlık Uygulama Tebliği) sonra 210 bin lira para yapar. Adam senin satış fiyatına bakmaz, perakende satış fiyatına bakacak. O parayı senden alacak, ceza kesecek, hastaneye ceza kesecek, bütün İstanbul’da senin adın hırsıza çıkacak yenidoğan piyasasında" dediği ifade edildi.

"10 BİN GÜZEL PARA"

Aynı konuşmanın devamında satacakları ilaçlardan alacakları yüzdeliği hesapladıkları, bir kutu ilacı 750 liradan satarak kazanacakları ortalama miktarı konuştukları tespit edildi. Konuşmalarda, “Kutu diyorum bak sana, 10 bin lira yapıyor Doğukan hesapla”, “10 bin güzel para kanka. Benim benzin param yok” ifadeleri yer aldı.