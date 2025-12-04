“Yenidoğan çetesi” savcısına “adli emanet” soruşturması

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinden kilolarca altın ve gümüşün çalınmasının ardından Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), adli emanetten sorumlu Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında; Adalet Bakanlığı da görevli kâtipler hakkında soruşturma başlattı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre Soygunun ayrıntıları ortaya çıkarken, hırsızlığı gerçekleştiren memurun aylar önceden soygunu planladığı ve vize başvurusu yaptığı belirlendi.

Soruşturma sürerken adliyenin emanetinden sorumlu olan savcının Yavuz Engin, olduğu öğrenildi.

TEHDİT EDİLMİŞTİ

İstanbul’daki “yenidoğan çetesi” soruşturmasını yürüttüğü dönemde ölümle tehdit edilen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu olayla gündeme gelmişti.

Engin’i tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 sanığın davası ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalınmıştı. Soruşturma kapsamında, emanetten sorumlu vekil memur K.D. gözaltına alındı. Emanet büroda katip olarak çalışan işçi E.T. ise Londra’ya kaçtı.