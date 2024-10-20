"Yenidoğan çetesi" skandalı büyüyor: Bebekleri için adalet arıyorlar

Ebru ÇELİK

Haksız kazanç sağlamak için bebekleri ihtiyaç duymamalarına rağmen özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde tutan ve en az 12 bebeğin ölümüne yol açtığı tespit edilen 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin pek çok kentten ailelerden şikayetler geliyor.

Adı geçen hastanelerde doğum yapmış ancak bebeklerini kaybetmiş olan aileler bebeklerinin asıl ölüm nedeninin kesinliğinden şüphe ettiklerini söylüyor.

Change.org üzerinden imza kampanyası başlatan aileler "Bizim canımız yandı, başka ailelerin canı yanmasın" dedi.

Bebekleri Özel Reyap İstanbul Hastanesi’nde dünyaya gelen ve doğduktan 10 gün sonra yaşamını yitiren Gökdeniz ailesi de adalet arayan ailelerden yalnızca biri.

Baba Ünal Gökdeniz, BirGün'e yaptığı açıklamada Esenyurt'ta faaliyetine son verilen Özel Reyap İstanbul Hastanesi’ne 2020 yılında erken doğum sebebiyle gittiklerini ve bebeklerinin 10 gün kuvözde durumu iyi denilerek tutulduğunu, ardından yaşamını yitirdiğini anlattı.

Gökdeniz, “2020 Ağustos ayında 34 haftalık bebeğimiz erken doğum olacağı için hastaneye gittik. Çocuğumuz erken doğum olduğu için ciğerlerini tam gelişmediğini ve kuvöze alınması gerekildiği söylendi. Hemşireler eşim ve bana 10 gün boyunca sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bu süreçte her gün eşim süt sağıp hastaneye götürdü. Sağdığımız süt bebeğimize verildi mi verilmedi mi bilmiyoruz" dedi.

10 gün sonra bebeğinin durumunun kötüye gittiğini ve hastaneden arandıklarını anlatan baba Gökdeniz, "Biz eşimle bu duyduklarımızdan sonra hiçbir şeye emin değiliz. 10. günün sabahında hastaneden bizi aradılar, durumu iyi gidiyor sandığımız bebeğimiz için ‘bebeğinizin durumu kötü acil hastaneye gelmeniz gerekiyor’ denildi. Apar topar kalkarak hastaneye gittik ve o gün çocuğumuzun yaşamı başlamadan son bulduğunu öğrendik” diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Gökdeniz, "yenidoğan çetesi"nin ortaya çıkmasının ardından eşiyle 2020 yılında hayatını kaybeden bebeklerinin ölümünü sorguladıklarını belirterek, “Bebeğiniz normal bir ölüm yaşamış’ denilse de nasıl inanacağız bunu bilmiyoruz” dedi.

Gökdeniz ailesi bu durumun kesinleşmesi için yakın zamanda hem hastaneye hem de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Doktoru Fırat Sarı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.