"Yenidoğan çetesi" skandalı: CHP'den 4 isim hakkında suç duyurusu

CHP, yenidoğan çetesi ve hastanelerdeki bebek ölümlerine ilişkin 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP Genel başkan yardımcıları Gamze Taşcıer ve Zeliha Aksaz Şahbaz ile bazı milletvekilleri ve partililer, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şahbaz, İstanbul'da 19 özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım servislerinde tedavi edilmekte olan 10 bebeğin, SGK ve kamu kaynaklarını dolandırmak amacıyla çete kuran kişiler tarafından öldürülmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bebeklerin katledildiği dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personelinin usulsüzlükleri ve yanlış tedavileri görmelerine karşın bu hastanelerle ilgili bir işlem yapmadığını belirten Şahbaz, "Özel hastaneleri denetlemekle sorumlu yetkililer 2023 yılı başındaki denetimlerde usulsüzlükleri tespit ettiklerini fakat CİMER ihbarı gelene kadar harekete geçmediklerini ifade etmiştir" diye konuştu.

Eski Sağlık Bakanları Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu ve Fahrettin Koca ile dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Şahbaz, bu isimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer de "İdari makamlarda olup hesap vermeyenlerin görevi kötüye kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"AKP BU İŞİN BAŞ SORUMLUSUDUR"

Şahbaz şu sözlere yer verdi:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlığı ticari metaya dönüştüren ve para hırsıyla canlarımıza kıyan bu çetelere zemin oluşturan, bu oluşumlara göz yuman AKP bu işin baş sorumlusudur. SGK’yi dolandırmak ve daha fazla kar amacıyla masum bebeklerimizin ölümüne sebebiyet veren bu çete cezalandırılmalı, sonuna kadar mücadele edilmelidir. Bu işlemlerde ihmali olan, çetelerin bebekleri katletmesine zemin hazırlayan ve seyirci kalan Sağlık Bakanlığı yetkilileri hakkında da bir an önce soruşturma başlatılmalıdır. Sayıştay 2012 raporlarında özel hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatak sayısından daha fazla hasta bakmış göstererek fatura düzenleyerek SGK’den para talep ettiği belirtilmektedir. Bu durum olayın 2012 öncesinde gerçekleştiğini ve uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir.

Bu nedenlerle, şu anki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mehmet Müezzinoğlu, Fahrettin Koca da bu işlemlerden sorumludur. Bu nedenlerle haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Mevcut Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bakanlık içinde soruşturmayı yöneten müfettişlerin amiri konumundadır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir an önce istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır. Aksi takdirde olay münferit bir kriminal olay gibi görülecek ve çete mensuplarının cezalandırılması ile kapatılacak, Sağlık Bakanlığı’nın bu olaydaki ihmali ve sorumluluğu göz artı edilerek, benzeri yeni olaylara zemin oluşturacaktır."

"BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN BÖLÜMÜ"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çam da "Olay 2002’de başlamıştır. ‘Doktor efendi’ diye başlayan hikaye, ‘Ben doktorlara iğne yaptırmam’ diyerek devam edip sağlık emeğinin piyasalaştırıldığı, halkla sermayenin bu konuyu kendi arasında çözmesinin beklenildiği bir sürece doğru devam etmiştir” diye konuştu.

25 yıldır kadın doğum uzmanlığı görevini yaptığını kaydeden CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise şunları söyledi:

"Bir anne babanın çocuk sahibi olabilmek için çektiği eziyetleri en iyi bilen insanlardan birisiyim. Dokuz ay anne, karnında çocuğunu taşıyor. Tam mutlu oluyor derken bir şebekenin eline düşüyor. Kimler tarafından, hastayı müşteri olarak gören bu sistem tarafından. Biz bunun sonuna kadar takipçisi alacağız. Bu buz dağının görünen bölümü. 2002 yılından bu yana sağlığı parasallaştıran, özel hastane sistemini getiren, bugün yenidoğan yoğun bakım sayısını hastanelere peşkeş çeken Sağlık Bakanı direkt suçludur. Bu ölen çocukların annelerinin gözyaşlarında boğulun."

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi, savcılığa iletildi.