"Yenidoğan çetesi" skandalı: TMSF kayyum olarak görevlendirildi

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

TMSF'den yapılan açıklamada, "güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması" gerekçesiyle, Fon Kurulu'nun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara başladığı bildirildi.

13 HASTANE VE 3 ŞİRKET

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.