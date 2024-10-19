Yenidoğan çetesi soruşturması: CHP'den Erdoğan'a istifa çağrısı

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan “yenidoğan çetesi” soruşturması devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın da incelemesi devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik, milletvekilleri ve parti yöneticileri, Esenyurt Reyap Hastanesi önünde “yenidoğan çetesi”ne ilişkin açıklama yaptı. Özgür Çelik, şunları söyledi:

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Milletvekilimizle, gençlik kolu başkanlarımızla ve partililerimizle Türkiye'de kamuoyunu derinden sarsan sağlık çetesinin faaliyetlerine yönelik basın açıklaması yapmak üzere hastanelerden bir tanesinin önündeyiz. Ne yazık ki Türkiye'de her gün yeni bir dehşet verici haberle uyanıyoruz. Bir gün sokaklarda suç çetelerinin işlediği katliamlara uyanıyoruz. Başka bir gün uyuşturucu çetelerinin haberleriyle uyarıyoruz. Başka bir gün kadınların katledildiği bir güne uyanıyoruz. Başka bir gün sokak canlılarının katledildiği başka bir güne uyanıyoruz. Bugün de yeni doğan bebeklerin çeteler tarafından katledildiği haberler Türkiye kamuoyunu, Türkiye gündemini meşgul ediyor. Dehşetle takip ettiğimiz bu olayda sorumluların en üst seviyede cezalandırılmasının Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız.

10 KİŞİLİK BİR HEYET OLUŞTURULDU

Genel Başkanımız Özgür Özel bu faaliyetleri gerçekleştiren suç çetesiyle ilgili genel merkezimizden, genel başkan yardımcılarından ve milletvekillerimizden oluşan 10 kişilik bir heyet oluşturdu. O 10 kişilik heyet konuyla ilgili çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Şu anda 10 kişilik heyetimizden iki genel başkan yardımcımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer burada. Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz burada. Biraz sonra konuya yönelik basın açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi adına partimiz adına gerçekleştirecekler. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Bu yaşanan mesele Türkiye'deki sağlık sisteminin çöküntüye uğradığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bu mesele gün geçtikçe ticarileşen sağlık sisteminin çöküşünün göstergelerinden bir tanesidir. Bu mesele hastayı bir hasta değil, müşteri olarak gören ticarileşmiş sağlık sisteminin göstergelerinden bir tanesidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu sistemin karşısında kamucu, halkçı, eşitlikçi bir sağlık sisteminin sonuna kadar savunucusu olacaktır. Ve ortaya çıkan bu konuyla ilgili sorumluların en üst düzeyde ceza alması için ve bütün sorumluların tespit edilmesi, yargılanması için gerekli mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirecektir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise şöyle konuştu;

"SAĞLIK, KAMUSAL BİR HİZMETTİR"

Bunun yanı sıra diğer sağlık hizmetlerinde bu kiralamalarla servislerin işletilmesiyle. Nelere mal olduğu şu anda kayıtlara geçmese de biz bunun halkımızın sağlığını tehdit eden bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü biliyoruz. Onun için biz hep söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Sağlık, kamusal bir hizmettir. Kamu eliyle verilmek zorundadır. Devletin asli görevidir. Ve tüm halkımızın ulaşılabilir nitelikli ve eşit sağlıklık hizmetine sahip olacağı bir sağlık, kamucu bir sağlık sisteminin kurulması zorunludur. Buz dağının sadece görünen bir kısmıdır. Fakat bunun altında tüm sağlık sistemini saran bir çürüme, bir ticarileşme ve bir çöküntüdür. Bu olayın arkasında duran sistem. Onun için biz tekrar sağlıkta kamucu bir bakış açısıyla örgütlenmek gerektiğini söylüyoruz. Ve buradan şunu soruyoruz.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİ ÖZELLEŞTİREREK TİCARİ META HALİNE GETİREN AKP'DİR"

2023 yılına kadar Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir şey tespit edilmemiş midir? Bu CİMER ihbarına kadar herhangi bir aksaklık bu sistemde bu çocukların tedavisinde herhangi bir sıkıntı görülmemiş mı? Bu CİMER ihbarıyla mı böyle bir noktaya gelmiştir? Bunu sorguluyoruz. Sayın Sağlık Bakanı İstanbul İl Sağlık Müdürü’yken yaklaşık 2016'dan 2024 yılına kadar bu sağlık sistemini yönetirken bu uygulamalardan haberi yok mudur? Özel hastaneler yönetmeliğine aykırı bir şekilde yoğun bakım servisleri bir takım şirketler tarafından kiralanarak işletilirken Sayın Sağlık Müdürü'nün ve AKP yöneticilerinin, Sayın Sağlık Bakanlarının hiç haberi olmamış mıdır? Bu olayın sorumlusu şu anki Sağlık Bakanı'dır. Dönemin Sağlık Bakanı'dır ve sağlık sistemimizi özelleştirerek ticari meta haline getiren AKP'dir. AKP'nin dönüşümcü, özelleştirmeci, sağlık politikalarıdır."

CHP Genel Başkanı Gamze Taşcıer de şunları ifade etti:

"TEK BİR KALEM OYNATMAYAN ÇALIŞMA BAKANI’NIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?"

"Türkiye maalesef her alanda güven duygusunun azaldığı bir süreçle karşı karşıya. Hiçbirimiz kendimizi evde, sokakta, okulda, hatta hastanede güvenli hissetmiyoruz. Aslında bugün yaşadığımız yenidoğan çetesi vakası AKP'nin 20 yıllık ülkeyi getirdiği çürümüşlüğün en vahim örneğidir. Peki bugün yaşanan bu olay sadece çete üyeleri olan bazı kötü insanların sorumluluğu mudur? Mesela bir yıl boyunca, bir buçuk yıl boyunca olayı bilmelerine rağmen denetimlerde sorunları tespit etmelerine rağmen CİMER'den şikayet gelene kadar ya da bu olay kamuoyuna mal edilene kadar tek bir açıklama yapmayan yöneticilerin hiç mi suçu yok? O dönemin İl Sağlık Müdürü olan bugünün Sağlık Bakanı'nın hiç mi suçu yok? Uyarılar yapılmasına rağmen Sağlık Bakanı'nın kendi ifadesinde biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu durumu bildirdik demesine rağmen tek bir kalem oynatmayan Çalışma Bakanı’nın hiç mi suçu yok? O dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hiç mi suç yok?

"20 YILLIK AKP İKTİDARININ HİÇ Mİ SUÇU YOK?"

Peki sağlık sistemini özelleştiren sağlık sistemini metalaştıran kamusal denetimleri zayıflatan, kamu yönetimini liyakatsizleştiren. Odaklı sağlık politikalarını, sağlıkta dönüşüm adı altında yutturanların eğitimi, sağlığı, devletin en temel görevini özelleştirenlerin hiç mi suçu yok. Bakın bugün kamudaki yenidoğan yoğun bakım sayısı özeldeki yoğun bakım sayısının yarısı. Hastaları özel sektöre teşvik eden sağlığı kamusallaştırmaktan çıkaran 20 yıllık AK Parti iktidarının hiç mi suçu yok? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin içinde kim varsa görevi, konumu, makamı ne olursa olsun en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız.

"BU ÜLKEDE ÇOCUKLARIMIZ ÜZERİNE, KADINLARIMIZ ÜZERİNE BİR DUVAR ÖRÜLÜYOR"

Bu ülkede çocuklarımız üzerine, kadınlarımız üzerine bir duvar örülüyor. Biz buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Bu tuğlayı çekin oradan. Kim altında kalırsa kalsın. Yeter ki çocuklarımız yaşasın, kadınlarımız yaşasın, gençlerimiz yaşasın. Bir çağrıyı da Adalet Bakanına, Sağlık Bakanına ve Çalışma Bakanı'na yapmak istiyorum. Bir kez vicdanınızla hareket edin. Bir kez onurunuzla hareket edin ve yapamadığınız, yönetemediğiniz süreci istifayla onurlandırın. Elbette ki onların istifası yetmez. Bu bakanları kim atadı? Sağlık Bakanını Adalet Bakanını,Çalışma Bakanını atayan tek adamın istifa etmesi lazım. Bütün bu yaşananların sorumlusu bu ülkeyi yöneten bütün kararları, liyakatsizliği, adam kayırmacılığı kolay para kazanmayı bu ülkeye gelenek haline getirmeye çalışan toplumsal çürümenin sorumlusu olan AK Parti iktidarı ve onun Genel Başkanıdır."