Yenidoğan çetesi soruşturması: Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu konuştu

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, 'Yenidoğan çetesinin' kullandığı hastanelerden biri olan Avcılar Hastanesi’nin sahibi eski Sağlık ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıklama yaptı.

Müezzinoğlu, yaşananlardan perşembe akşamı (17 Ekim 2024) haberi olduğunu, 17 aylık bir sözleşme imzaladıklarını, bu süre içerisinde Sağlık Müdürlüğü'nün üç defa habersiz, iki defa haberli denetim yaptığını söyledi.

Çeteye karşı kendilerini kimsenin uyarmadığını söyleyen Müezzinoğlu, "Şu ana kadar incelenen dosyalara bakılırsa bizim hastanemizde dikkatli olmuşlar. Etik kurallara uymuşlar. Bizim buradaki dosyalarda yanlış görünmüyor. Belki de bizim hastanemizi diğer hastanelerle sözleşme imzalayabilmek için bir 'güven unsuru' olarak kullanmışlar" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu'nun yanıtları şöyle:

"Ne zaman haberiniz oldu.

- Perşembe akşamı (17 Ekim 2024) aldık. İki gündür fotoğrafı görmeye çalışıyoruz. Taleplerimiz soruşturmanın gizliliği nedeniyle karşılanmadı.

Sizin hastanenizdeki durum nedir?

- Şu ana kadar incelenen dosyalara bakılırsa bizim hastanemizde dikkatli olmuşlar. Etik kurallara uymuşlar. Bizim buradaki dosyalarda yanlış görünmüyor.

Belki de bizim hastanemizi diğer hastanelerle sözleşme imzalayabilmek için bir “güven unsuru” olarak kullanmışlar. Bizimle iş birliğini kullanarak diğer hastanelerin güvenini kazanmaya çalışmış olabilirler.

Bizim en büyük hatamız bunlarla sözleşme imzalamak. Keşke yapmasaydık.

Ne zaman sözleşme imzaladınız?

- 17 aylık bir süre...

Siz yoğun bakım ünitenizi sadece kiraya mı verdiniz? Kazanca da ortak oldunuz mu?

- Biz sadece kiraya verdik. Yani yoğun bakım hasta sayısı ne olursa olsun bizim kazancımız artmadı. Zaten yoğun bakım servisimiz en az yüzde 20 zararla çalışıyor.

Geçen süre içinde çetenin yaptığı usulsüzlükleri hiç fark etmediniz mi?

- Hayır, fark etsek anında bitirirdik sözleşmeyi. Hatta bu süre içinde Sağlık Müdürlüğü üç defa habersiz, iki defa haberli denetim yapmış.

Soruşturma başladıktan sonra kimse gelip sizi bu çeteye karşı uyardı mı?

- Hayır hiçbir uyarı olmadı.

Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bu hastaneyi 40 yıl önce açtık. Açılışa Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da gelmişti. Orada da söyledim. Bizim için önemli olan para değil, mesleğin saygınlığı. Amacımız layıkıyla sağlık hizmeti vermek. Ekmeğimizi oradan kazandık ama şunu da hep bildik: Hekimlik para kazanma mesleği değil."