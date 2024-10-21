'Yenidoğan çetesi' soruşturması: Hemşirelere ‘gebe başına para' teklif edilmiş

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddianameye göre çete, düşük doğum ağırlıklı olan gebeleri hastanelerinde anlaştıkları kadın doğumcular ile doğum yaptırıp, kendi hastanelerinin yoğun bakımlarına almayı da amaçlıyordu.

Cumhuriyet’in aktardığına göre; iddianamedeki telefon kayıtlarında geçen ifadelerde iki şüpheli arasında bu yönde geçen konuşmalar yer aldı. Şüpheli hemşire Hasan Basri Gök ile fezlekede ismi geçen hastanede hemşirelik yapan Funda S. arasındaki konuşmada Gök, S.’ye, çalışmakta olduğu hastaneye gebe hasta geldiği zaman kendisine haber vermesini istedi. Bunun karşılığında da hasta başına para vermeyi teklif etti.

"SEN, BEN, FIRAT SARI ARASINDA BÖLÜŞÜRÜZ"

Gök ile Funda S. arasında geçen konuşmalarda şu ifadeler yer aldı: “Sen gebe olduğunda bana söylersen biz sana gebe başına para veririz. Sana gebe başı para verelim hem sen kazan hem de kimsenin haberi olmaz sadece ben, sen ve Fırat Sarı arasında olur.”

Çete lideri olmakla suçlanan doktor Fırat Sarı ile Hasan Basri Gök arasında geçen konuşmalarda ise Sarı’nın Gök’e, “Bu gebeleri toplamamız lazım gebe çalışması yapmamız lazım” dediği ortaya çıktı.