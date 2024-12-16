Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastaneye saldırı

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren Ö.Y., saldırının ardından gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.12.2024 12:08
  • Giriş: 16.12.2024 12:08
  • Güncelleme: 16.12.2024 12:11
Kaynak: İHA
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastaneye saldırı
Fotoğraf: İHA

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden biri olan Avcılar Hospital’da daha önce çocuğu tedavi gören Ö.Y., hastane önüne geldi.

Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan testte alkollü çıkan Ö.Y., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BirGün'e Abone Ol