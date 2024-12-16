Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastaneye saldırı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden biri olan Avcılar Hospital’da daha önce çocuğu tedavi gören Ö.Y., hastane önüne geldi.

Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan testte alkollü çıkan Ö.Y., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.