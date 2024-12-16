Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastaneye saldırı
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren Ö.Y., saldırının ardından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden biri olan Avcılar Hospital’da daha önce çocuğu tedavi gören Ö.Y., hastane önüne geldi.
Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi.
Yapılan testte alkollü çıkan Ö.Y., polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.