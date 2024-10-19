Yenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9'a yükseldi!

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde eden ve bazı bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyelerine ilişkin iddianamede yer alan 9 hastanenin ruhsatı kamuoyundaki tepkilerin ardından iptal edildi.

21 Mayıs 2023'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve 16 Ekim'de tamamlanan "yenidoğan çetesi''ne ilişkin soruşturmada iddianamede adı geçen sağlık kuruluşlarından 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler şunlar: • Özel Avcılar Hospital Hastanesi

• Özel TRG Hospitalist Hastanesi

• Özel Birinci Hastanesi

• Özel Güney Hastanesi

• Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

• Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

• Özel Reyap İstanbul Hastanesi

• Özel Şafak Hastanesi Bağcılar

• Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

İDDİANAME TAMAMLANDI

Bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik iddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Bu arada, Savcı Y.E'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.