"Yenidoğan çetesi" soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hizmetlere son verildi

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerin, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesinin ardından hizmetlerine son verildi.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının ardından başlatılan taburcu ve sevk işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda, sevk işlemleri tamamlanan Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi mühürlendi, bu hastanelerin tabelaları indirildi.

Bu hastanelerdeki hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.

Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesindeki yoğun bakımda olan hastalar dışındaki hastaların da sevki tamamlandı. Nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde bu 2 hastanede sürdürülüyor.

Hizmetlerine son verilen bu hastaneler de yoğun bakımdaki hastaların tedavileri tamamlandıktan sonra mühürlenecek.

Öte yandan, hizmetlerine son verilen bazı hastanelerin önünde toplanan çalışanlar, suçluların cezalandırılması ancak hastanelerin kapanmaması çağrısında bulundu.