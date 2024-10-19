'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen Ahmet Atilla Yılmaz, CHP'den istifa etti

İstanbul'da, yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan ‘yenidoğan çetesi” soruşturmasında adı geçen CHP'li meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz partisinden istifa etti.

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında iddianame hazırlanmış ve çete üyeleri hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti.

Yenidoğan çetesi şüphelileri arasında CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Oda TV’nin haberine göre başhekim Yılmaz, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı.

Ahmet Atilla Yılmaz'ın soruşturmada adının geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özel, "Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Atilla Yılmaz, Genel Başkan Özel'in açıklamalarının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz istifasında "Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" dedi.

Yılmaz istifa dilekçesinde şunları söyledi:

“Dört kız babası ve 34 yıllık bir hekim olarak adımın bu vahim vakada anılmasından büyük bir üzüntü duyuyorum. Gerçeklerin biran önce ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için elimden gelen tüm çabayı göstereceğimi bildiririm. Çünkü hakkımda her ne kadar ihmali davranışla kasten adam öldürme ve suç işlemek amacı ile üye olma suçlamaları yöneltilmemişse de üzüntümün büyük olduğunu ifade etmek isterim. Tarafımın ifadesi alındıktan sonra salıverilmem ve gözaltına alınmamış olmam da adaletin tecelli edeceğine ve gerçeklerin ortaya çıkacağına ilişkin inancımı yükseltmiştir. Yüce Türk adaletine güvenim tamdır. Sürecin siyasallaştırılması adına, mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partimden istifa ediyorum. Saygılarımla arz ederim. Ahmet Atilla Yılmaz"