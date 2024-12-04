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Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi gözaltına alındı

Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu başlatıldı. Çete soruşturması kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil yer aldı.

Güncel
  • 04.12.2024 10:44
  • Giriş: 04.12.2024 10:44
  • Güncelleme: 04.12.2024 10:51
Kaynak: AA
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 47 sanık hakkında soruşturma başlatılmıştı.

22 tutuklu ve 25 tutuksuz sanığın yargılandığı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken soruşturmada ikinci dalga gözaltılar başladı.

Bugün düzenlenen operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

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