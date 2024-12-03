Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen kişi ölü bulunmuştu: Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu.

2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturması telefon kayıtlarında adı geçen Çim'in, kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı belirlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in eşi kayıp olduğu sırada verdiği savcılığıa verdiği igüade ortaya çıktı.

Çim'in savcılığa verdiği ifadesinde, şunları söylediği öğrenildi:

"30 Kasım 2024 günü öğlen saatlerinde 11.30-12.00 sularında iş yerindeydim. Eşim telefonu olan numaralı telefondan Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında 'bahis oyunu oynadığını 120 bin TL kaybettiğini' söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. 'Onlara dokunmadığını' söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarımı iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım. Eşim babasına ait 06 EUC 528 plakalı araç ile en son çalıştığı kurumdan ayrılmıştır. Eşimin başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bulunmasını talep ederim. Eşime zarar verilmesi halinde zarar verenlerden şikayetçiyim."

ÇÖMEZ: ''ÇOK ŞEY BİLİYORDU''

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de Satılmış Çim'in ölümüyle ilgili paylaşımında "Sağlık meslek lisesi çıkışlı bir hemşireydi. İddianamede adı geçen kişilerden biriydi. Hastanede koordinatörlük yapıyordu, hemşirelerin işe alımlarında bile söz sahibiydi. Ve çok şey biliyordu. Otopsi yapılacaktır eminim. Propofol veya midazolam kullanıp kullanmadığı araştırılmalı" ifadelerine yer verdi.