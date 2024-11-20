Yenidoğan çetesi soruşturmasını başlatan belge ortaya çıktı

Yenidoğan çetesine ilişkin 27 Mart'ta CİMER'e yapılan şikayetin, tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın paylaştığı CİMER şikayetinde, "Fırat Sarı ve İlker Gönen, SGK’yı dolandırmaktadır. Pek çok bebek insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetmiştir" diyen tutuklu hemşire Korkmaz, duruşmada bütün suçlamaları reddetti.

Şikayette şunlar kaydedildi:

"Eski PKK hükümlüsü ve şu an İYİ Parti üyesi olan Reyap Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SGK’yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski adıyla Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve daha birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak çalıştırmaktadırlar. Bu şahıslar, gece nöbetçi doktor bulundurmamakta, insan haklarına ve tıbba uygun olmayan koşullarda faaliyet göstermektedir. Bu ve benzeri sebeplerle pek çok bebek insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 1. basamak olan hastaları epikriz raporlarında 3. basamak olarak göstermekte ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne rüşvet vererek bebek satın almaktadırlar. Bu sistemle yıllardır milyonlarca TL kazanç elde etmişler ve yüzlerce bebeğin ölümüne sebep olmuşlardır. Satın alınan bebekler, Fırat Sarı ve İlker Gönen’in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can vermektedir. Bu bebek ölümlerinin durması için bu vatan hainlerine “dur” denmelidir. Bahsettiğim hastaneler ani bir şekilde baskınlarla denetlendiğinde, söylediklerimin doğruluğu net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu ölen bebekler, bir gün sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur."

ŞİKAYETİ YAPAN HEMŞİRE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklu hemşire Deniz Korkmaz suçlamaları reddederek 7 senedir hastanede çalıştığını söyleyerek, “Bebek yoğun bakımında çalışıyorum. Hakkımda yapılan suçlamalar somut delil yoktur. Bu davada CİMER şikayetini ben yapmıştım, tutuklanan da ben oldum” dedi.

Mahkeme başkanının “Hasan Basri Gök ile yaptığın konuşmada 'Devleti soymak milleti sormaktan şereflidir' dedin mi?” sorusuna Korkmaz, “Dedim ama bu Kurtlar Vadisi dizisindeki sözdü. Kendi aramızda bu diziyi konuştuğunuz için bu sözü söyledim” yanıtını verdi.

Korkmaz, “Fırat Sarı, Gmz şirketini kuracaktı. Bana da 'Sen de şirket sahibi olursun' dedi. Sağlık ve turizm şirketi. Reyap Hastanesi'nde 1 hemşireye 5 tane baktırılıyordu. Yoğunluk oluyordu. Yoğun bakımlara ciro artsın diye baskı yapılıyordu. Buradaki hata; hastanenin hastayı alınan satılan eşya gibi görmesi. Bunların olması kaçınılmaz” diye konuştu.