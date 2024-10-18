'Yenidoğan çetesi' TBMM gündemine taşındı: Sağlık Bakanı Memişoğlu'na 4 soru soruldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip, yoğun bakımda ihmal sonucu ölümlerine yol açtığı suçlamasıyla haklarında iddianame düzenlenen 'Yenidoğan çetesi'ni, TBMM gündemine taşıdı.

Gökhan Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye sonu önergesi verdi.

Soru önergesinde hastanelerin isimlerine yer verilirken vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruların fark edilememesinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular şöyle;

1- Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ'ın belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yeni doğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır?

2- Olayın geriye dönük yaşandığı düşünüldüğünde, bakanlığınızın iddianamede yer alan hastanelerde yaptığı denetimlerin verimli işlediği nasıl öne sürülebilir?

3- Yapılan denetimlerde herhangi bir şüpheye rastlanmamış olması kabul edilebilir değilken, denetimlerde sorumlu personel hakkında işlem başlatılmış mıdır?

4- Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu bilinen Özel Avcılar Hastanesi'nin konu ile ilişkili olduğu, iddianamede hastane isminin yer aldığı gözetildiğinde, eski bakanın görev yaptığı tarihlerde konuya ilişkin herhangi bir şüpheye rastlanmamış mıdır?