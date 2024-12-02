Yenidoğan çetesinde ismi geçen kişi ölü bulundu: Bilekte iki iğne izi!
Yenidoğan çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.
Kaynak: İHA
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu.
2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.
Çim, Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalışıyordu.
Çim'in cansız bedeni morga kaldırılırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Çim'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.