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Yenidoğan çetesinde ismi geçen kişi ölü bulundu: Bilekte iki iğne izi!

Yenidoğan çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.

Güncel
  • 02.12.2024 13:50
  • Giriş: 02.12.2024 13:50
  • Güncelleme: 02.12.2024 13:58
Kaynak: İHA
Yenidoğan çetesinde ismi geçen kişi ölü bulundu: Bilekte iki iğne izi!
Fotoğraf: İHA

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu.

2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'in sağ kol bileğine iki adet iğne vurulduğu tespit edildi.

Sami Çim

Çim, Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalışıyordu.

Çim'in cansız bedeni morga kaldırılırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Çim'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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