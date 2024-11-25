Yenidoğan çetesine yeni suçlama: "Taburcu olacakken öldü" dediler

Yenidoğan çetesi davasına müdahil olmak isteyen veya yeni suç duyurusu yapmaya hazırlanan sayısı giderek artıyor.

Kapatılan hastanelerde sadece bebeklere değil, yetişkin hastalara da yanlış tedavi uygulandığı, haksız kazanç elde edildiği iddialar arasında.

NTV'nin haberine göre; Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 10 hastaneden biri de Beylikdüzü Medilife hastanesinde, bir hastanın lenfoma hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulurken yaşamını yitirdiği öne sürülüyor.

Lenfoma hastalığına yakalanan Yeter Altıntaş, bir aya yakın bir süre yoğun bakımda kaldı, ailenin iddiasına göre "Tüm işaretler iyiye gidiyor" denildi. Ancak Yeter Altıntaş ileryen günlerde hayatını kaybetti.

Annesini tedavi sürecinde hastane yönetiminin haksız kazanç sağladığını iddia eden Turgut Altıntaş, "Her gün başka bir şey. İyileşecek, çıkacak. Bir gün haberimiz olmadan bir baktık entübe yapılmış. Bizden yoğun bakımda yattığı için fizik tedavi yapılacak o yüzden para istendi. Fizik tedavi doktoru olmadığını öğrendik ama para alındı. O kadar yoğundu ki yoğun bakım o kadar doldurulmuştu ki, her gün biri cenazesini alıyordu" diye konuştu.

Aile suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

