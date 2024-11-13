Yenidoğan çetesinin mesajları ortaya çıktı: "Bebeğe uyuşturucu koklattım, nefesini kestim"

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen çeteyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda Yenidoğan çetesi üyeleri arasında geçen ve bugüne kadar ortaya çıkmayan yazışmaları paylaştı:

"HEMŞİRE: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!

DOKTOR: Entübe edelim.

HEMŞİRE: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.

DOKTOR: 👍

HEMŞİRE: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."

👉Bunlar yenidoğan çetesi üyesi doktor ve hemşireler arasında geçen WhatsApp yazışmaları: 💬Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba! 🗣️Doktor: Entübe edelim. 💬Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı. 🗣️Doktor: 👍 💬Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum… https://t.co/eKESMmGIHx pic.twitter.com/o2lJiZ7APD

Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüphelilerin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.