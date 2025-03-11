Yenidoğan davasında yeni gelişme: İddianameyi 112 kayıtları yalanladı

Yenidoğan çetesi davasında iddianamede bir eksikliğin daha bulunduğu ortaya çıktı. Dava kapsamında ihmal sonucu 18 Ocak 2024’te öldüğü iddia edilen 6 aylık Nijeryalı Michelle Nwando Opara bebekle ilgili 112 kayıtlarının iddianameye eklenmediği öğrenildi.

Daha önce de ihmal sonucu öldüğü iddia edilen bebek Havanur Karakoç’un ölüm sebebinin doğumdan gelen hasar olduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu’nun raporunun iddianameye girmediği öğrenilmişti.

Opara bebek, 14 Ocak 2024’te solunum şikâyetiyle ambulansla İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan Özel Medilife Hastanesi’ne getirildi. Hastane tarafından çocuk yoğun bakımın bulunmaması nedeniyle sevk talep edildi. Ancak İstanbul’da başka hastanelerde yer olmadığı gerekçesiyle sevkin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Dosyaya giren 112 kayıtlarına göre Opara bebeğin hastaneye getirildiği 14 Ocak 2024 tarihinden itibaren 15, 16 ve 17 Ocak 2024 tarihlerinde dek çocuk yoğun bakım sevki için talep oluşturuldu. Sevk talepleri düzenli aralıklarla devam ederken hastanede çocuk yoğun bakım bulunmaması nedeniyle Opara bebek, kuvözlerin daha büyük olduğu Özel Birinci Hastanesi’ne sevk edildi. Sevki onaylanana dek burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldı.

Ancak 3 gün boyunca kamu ve özel olmak üzere yaklaşık 70 hastane ile yapılan görüşmelerde “yer olmadığı” iddiasıyla sevk talepleri reddedildi. Dosyaya giren ses kayıtlarına göre, hastane ile 112 arasında yapılan görüşmelerde hastanede görevli hemşire “acil yoğun bakıma alınması” gerektiğini ifade etse de bu talep karşılık bulmadı.

‘ACİLEN SEVKİ YAPILSIN, ÖLEBİLİR’

Kayıtlara göre, Opara bebek için gün içerisinde 3-4 saat arayla 112 ve İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) arandı. Ancak sevk için geri dönüş yapılmadı. 16 Ocak 2024 tarihinde yapılan sevk aramasında ise görevli hemşire “Bu çocuğun bir an önce yoğun bakıma yatışı yapılmalı. Mevcut şartlarda bu çocuğun bu şekilde kalması uygun değildir. Bu nedenle sevk sürecini hızlandırmamız gerekiyor” derken 112 görevlisi ise ne kamuda ne de özelde yer olmadığını ifade etti.

Opara bebek bu sırada durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edildi. İlerleyen saatlerde 112 ile yapılan bir diğer görüşmede Opara bebeğin bir an önce yoğun bakıma alınması gerektiği aksi takdirde yaşamını yitirebileceği ifade edildi. Kayıtlara göre hastane, çocuk yoğun bakım bulunamaması durumunda ise koroner yoğun bakım veya yetişkin yoğun bakım aranmasını belirterek bebeğin ilk sırada sevk edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

112 ile yapılan bir diğer görüşmede ise Opara bebeğin yenidoğan yoğun bakımında yatması ve hastanede çocuk doktoru bulunması nedeniyle ASKOM yapılamadığı ifade edilirken hastane tarafından durumun ciddiyeti tekrar edildi. Bu vakada ASKOM’un yalnızca çocuk doktoru bulunmaması durumunda yapılabileceği 112 tarafından aktarıldı.

‘112 BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILDI’

112 ile yapılan görüşmelerin ardından çocuk yoğun bakımda yer bulunamaması üzerine Opara bebeğin 17 Ocak 2024’te kuvözlerin daha büyük olduğu Özel Birinci Hastanesi’ne sevki yapıldı. 112’nin bilgisi dahilinde sevkin yapıldığı kayıtlarda yer aldı. İddianamede bu sevk sırasında 112’nin bertaraf edildiği belirtilirken dosyaya eklenen son belgeler bunu yalanladı.

Davaya ilişkin hazırlanan uzman görüşünde ve iddianamede ise “Çocuk yoğun bakım yerine yenidoğan yoğun bakıma sevk edilmesinden Fırat Sarı’nın sorumlu olduğu” aktarılmıştı.