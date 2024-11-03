Yenidoğan savcısı haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcının "dosyadan el çektirildiği" iddia edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat İrem Çiçek'e ise ev hapsi verildi.

Soruşturmada, "yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki paylaşımların, "toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı", "yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı", "haber ve paylaşımların 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret' ve 'iftira' suçlarını oluşturduğu" öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 23 haber sitesi ile 13 sosyal medya hesabının incelendiği belirtildi.