Yenidoğan ünitesindeki bebek öldü: Mahkeme Bakanlık kararını kaldırdı, doktor hakkında soruşturma izni verildi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Kocaeli'nde özel bir hastanenin yenidoğan biriminde 72 gün kaldıktan sonra yaşamını yitirren bebeğin ölümüyle ilgili şikayet edilen doktor hakkında, Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı. Doktor hakkında soruşturma izni verilirken aynı hekim hakkında daha önce de defalarca suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Birgül Oturak, hamileliğinin 28’inci haftasında Gebze ilçesinde bulunan Özel G.Y. Hastanesi’nde erken doğum yaptı. Ediz Yekta adı verilen bebeğe, erken doğum sebebiyle solunum sıkıntısı gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.

Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan 72 gün kalan bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Anne Oturak, bebeğinin "yanlış müdahale" sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan, iddiaya konu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi.

Yapılan incelemede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor M.F.Ş. hakkında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, "Adı geçen hekimin mesleğinin icrası kapsamında yaptığı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda kusuru olmadığının anlaşıldığı" sonucuna vararak, doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

"ŞAHİTLERİMİZİ DAHİ DİNLEMEDEN BU YÖNDE KARAR VERİLDİ"

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi kararına itiraz eden anne Oturak, avukatı aracılığıyla Ankara Bölge İdari Mahkemesine başvurdu.

İtirazda, "Süreçte, müteveffa çocuğun anne sütü takviyesi almaya başladığı, günlük 8 defa 8 cc beslendiği, kilo almasının iyi, oksijen seviyesinin de iyi seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Görevli doktor, bunu şahitler huzurunda müvekkile belirtmiştir. Fakat soruşturma izniyle ilgili kararı veren kurum, önceden belirttiğimiz şahitlerimizi dahi dinlemeden bu yönde karar vermiştir. Anılan kararın yanlı bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır" denildi.

DOSYA, GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İtirazı görüşen Ankara Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, olayın ancak savcılık tarafından yapılacak bir soruşturma kapsamında aydınlatılabileceği sonucuna vararak, itirazı kabul etti.

Daire, doktor M.F.Ş. hakkında, Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını oy birliğiyle kaldırdı, doktor hakkında soruşturma izni verilmesine ve dosyanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesine karar verdi.

AYNI DOKTOR HAKKINDAKİ FARKLI ŞİKAYETLER

Aynı doktor M.F.Ş. hakkında daha önce de iddialarda bulunulmuştu.

"Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçrıyor", "Niğde, Sakarya, Kocaeli, Antalya'da ihbar ve şikayetler var" başlıklı haberlerde M.F.Ş. hakkında çeşitli iddialarda bulunulmuştu.

Kocaeli’nde 2023 yılının mayıs ayında dördüz doğum yapan anne, üç bebeğini kaybetmesi ve bir bebeğinin de gözlerinde görme kaybı meydana gelmesinin üzerine, Özel G.Y. Hastanesi yönetimi ve yine doktor M.F.Ş. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme", "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istemişti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın bir yıl önce istenen soruşturma iznine hala yanıt vermediği belirtilmişti.