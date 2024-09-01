Yenikapı'da ‘katliama hayır’ mitingi: Yasayı geri çek

"Katliam yasası" olarak nitelendirdikleri Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı çıkan yaşam hakkı savunucuları Yenikapı'da kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen mitingde, organizatörlerin uyarılarına rağmen "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

Tüm itirazlara rağmen AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla meclisten geçen Sokak Hayvanlarını Koruma Yasası'na karşı tepkiler, yurdun çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek cinayetleri üzerine yeniden alevlendi. Binlerce kişi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda “Katliam Yasasına Hayır” mitingi düzenlendi. Düzenleyen grubun kürsüden seslenerek atılmamasını istediği “Hükümet istifa” sloganını mitinge katılanlar hep bir ağızdan söyledi.

"HÜKÜMETİ UYARMAK İSTİYORUZ"

"Yasayı Geri Çek" mitinginde "Hükümet istifa" sloganının yanı sıra "Direne direne kazanacağız" diye haykırıldı, "Cinayeti durdur" "Yasayı geri çek, öldürme yaşat", "Köpekleri değil, katilleri topla" dövizleri taşındı.

Miting meydanında konuşan Yaşatacağız Platformu aktivisti Ersin Tek, mücadelelerinin yasa meclis gündemine gelmeden başladığını, meclis görüşmeleri sırasında devam ettiğini, yasa geri çekilinceye kadar da süreceğini söyledi.

Tek, "Hükümeti bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu katliam yasasını uygulatmayacağımızı, geri çektireceğimizi bir kez daha söylemek için buradayız" dedi. Halkın yüzde 85'inin karşı çıktığı bir yasanın uygulanamayacağını da belirten Tek, eylemlerinin meclisin açılacağı günlerde artarak devam edeceğini belirti.

SANATÇILARDAN YOĞUN KATILIM

Yaşam hakkı savunucularının mitingine, sanatçılar, aydınlar, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, DEM Parti milletvekilleri Perihan Koca ve Çiçek Otlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda politikacı destek verdi. Sarıgül, belediye başkanlığı dönemindeki uygulamalarını anımsatarak, "kısırlaştır, yerinde yaşat" dedi. Sarıgül, "Hayvan hastaneleri kuralım, yerinde yaşatalım, kedilerimize, köpeklerimize, canlarımıza sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Siyasi parti temsilcileri ve sanatçıların katılımıyla yapılan mitinge Ajda Pekkan, Ceylan Ertem, Hande Yener, Sertap Erener ve Seren Serengil gibi çok sayıda isim katılırken, ünlü isimler yaptıkları açıklamada ‘katliam yasasına’ karşı sokak hayvanlarının yanında oldukları mesajı verdiler.

CHP’Lİ ÇELİK PROTESTO EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de mitingde yaptığı konuşma sırasında kalabalığın tepkisiyle karşılaştı.

CHP’li hiçbir belediyenin ‘katliam yasası’nı uygulamadığını ve uygulamayacağını kaydeden Özel’in sözleri, ‘yalan söylüyorsunuz’ ifadeleri ile kesildi.

Çelik konuşmasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğünü belirtti. Kitle bu kez de Çelik’in ifadelerine karşılık “İmamoğlu nerede” sloganları attı. Sokak hayvanlarının toplatılmayacağına dair söz isteyen yaşam hakkı savunucularına CHP İl Başkanı Çelik, “Size söz veriyorum. CHP’li hiçbir belediye sokak hayvanlarını toplamayacak” dedi.

"MEDENİ BİR ÇÖZÜM İÇİN YALVARIYORUZ"

Mitinge katılan Ajda Pekkan da yasanın revize edilmesini talep etti.

Pekkan, “Yasanın geleneklerimize, dinimize ve medeniyete uygun çözümlerle yeniden revize etmek ve çözüm üretmek için size yalvarıyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımız için nasıl üzülüyorsan bize emanet dilsiz canlarımıza yöneltilen şiddetle de bu hayat yaşanmaz hale geldi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler” ifadelerini kullandı.