Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."
Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.