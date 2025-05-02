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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Yurt
  • 02.05.2025 22:18
  • Giriş: 02.05.2025 22:18
  • Güncelleme: 02.05.2025 22:20
Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı yarın gece kapalı olacak
FOTOĞRAF: depophotos

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yapılacak bakım hizmetleri nedeniyle cumartesiyi pazara bağlayan gece metro hizmeti verilemeyeceği bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hat üzerine gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 3 Mayıs Cumartesi'yi 4 Mayıs Pazar'a bağlayan gece M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."

Açıklamada, Haliç ve Vezneciler istasyonları haricinde, hat boyunca İETT otobüsleriyle hizmet sağlanacağı duyuruldu.

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