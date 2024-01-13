Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişimi

Bir kişi Yenikapı-Hacıosman metrosunda intihar girişiminde bulundu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır" denildi.

Güncel 13.01.2024 11:14 Giriş: 13.01.2024 11:14

Güncelleme: 13.01.2024 11:32 Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul’da Yenikapı-Hacıosman arasında hizmet veren ‘M2’ numaralı metro hattında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu. Durumla ilgili metro istasyonlarında bekleyen yurttaşlara anonsla bilgilendirme yapıldı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, intihar girişiminin gerçekleştiği Yenikapı istasyonunun işletmeye kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. #MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Yenikapı istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) January 13, 2024 Ayrıntılar gelecek…